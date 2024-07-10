Samsung представила навушники Galaxy Buds 3 і 3 Pro, схожі на AirPods та Cybertruck, за ціною від $180

Samsung представила нові навушники Galaxy Buds 3 Pro і Galaxy Buds 3. Компанія відійшла від ексклюзивного дизайну минулих поколінь і зробила їх дещо схожими на Apple AirPods, особливо у білому кольорі.

Обидві моделі навушників також мають металево-сірий варіант, який, своєю чергою, нагадує про Tesla Cybertruck.У пресрелізі Samsung йдеться, що формфактор з ніжкою забезпечує кращий комфорт та втримання у вухах. Елементи керування Galaxy Buds тепер в основному ідентичні тим, що мають AirPods Pro.

Buds 3 Pro за ціною $249,99 мають на кожному навушнику тонкий світлодіодний індикатор, який може світитися, щоб показати статус з’єднання Bluetooth, також він може світитися постійно. Pro мають силіконові вкладки, натомість звичайні Buds 3 за $179,99 мають відкритий дизайн для людей, яким не подобається відчуття закладених вух.

Обидві моделі пропонують активне шумозаглушення. Якість та потужність аудіо можуть бути кращими на Buds 3 Pro, оскільки вони містять двосторонні драйвери в кожному навушнику, тоді як стандартні Buds 3 мають лише один драйвер. Buds 3 Pro тепер має адаптивне шумозаглушення, тож ANC автоматично регулюватиметься відповідно до оточення. Коли навушники виявляють важливі звуки, як-от сирени, вони тимчасово вимикають шумозаглушення.

Нові навушники Samsung мають клас захисту від пилу та води IP57 та підтримують бездротову зарядку. Фірмовий кодек Bluetooth від Samsung тепер здатний передавати бездротове потокове аудіо до 24 біт / 96 кГц. Повноцінний Multipoint все ще відсутній — навушники пропонують лише автоматичне перемикання між пристроями Samsung.

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Buds 3 Pro мають трохи довший час роботи від батареї — до 6 годин або загалом на 26 годин з ANC, включно з підзарядкою від футляра. Buds 3 може працювати 5 і 24 години відповідно — або 6 і 30 годин, zroj не вмикати ANC. Samsung стверджує, що якість голосових дзвінків значно покращилася завдяки включенню надширокосмугового зв’язку — функції, яка вже з’явилася у конкурентів Pixel Buds Pro. Навушники Samsung Buds 3 Pro та Buds 3 доступні для попереднього замовлення сьогодні та надійдуть у продаж 24 липня.

Джерело: The Verge

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