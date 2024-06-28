Новости Технологии 28.06.2024 в 09:53 comment views icon

Будущие Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 Pro и Galaxy Buds 3 засветились в утечке официальных рендеров

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Будущие Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 Pro и Galaxy Buds 3 засветились в утечке официальных рендеров

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До следующей презентации Samsung Unpacked осталось меньше двух недель. И в преддверии этого мероприятия известный инсайдер Эван Бласс поделился официальными маркетинговыми изображениями будущих Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 Pro и Galaxy Buds 3.

Умные часы Galaxy Watch Ultra в целом соответствуют рендерам, которые публиковались ранее. Однако новые изображения демонстрируют, что устройство будет использовать проприетарное соединение между часами и ремешками, как в Apple Watch. В прошлом Samsung использовала пружинные шпильки для более широкой совместимости с ремешками сторонних производителей, но, похоже, это изменится для этой модели.

Хотя общая форма часов квадратная, они получили круглый дисплей. Устройство имеет оранжевые акцентные элементы и будет доступно в трех вариантах цвета: серебро, более темный натуральный титан и черный.

Майбутні Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 Pro і Galaxy Buds 3 засвітилися у витоку офіційних рендерів

Стандартная версия Galaxy Watch 7 больше напоминает предыдущие модели компании. На изображении можно видеть маленькие цветные пятна по обеим сторонам ремешка часов.

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Бласс также поделился изображениями беспроводных наушников Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro. Обе модели переходят на дизайн с ножками. Они более угловатые, чем у Apple AirPods, но общая атмосфера довольно похожа. Такой дизайн может способствовать улучшению голосовых звонков (и взаимодействия помощника с искусственным интеллектом), поскольку микрофон переместится немного ближе ко рту человека.

Майбутні Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 Pro і Galaxy Buds 3 засвітилися у витоку офіційних рендерів

Версия Pro немного больше выделяются своей темно-серой отделкой и прозрачной крышкой футляра.

Официальный анонс новых устройств Samsung ожидается 10 июля.

Источник: The Verge

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