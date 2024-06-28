Будущие Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 Pro и Galaxy Buds 3 засветились в утечке официальных рендеров

До следующей презентации Samsung Unpacked осталось меньше двух недель. И в преддверии этого мероприятия известный инсайдер Эван Бласс поделился официальными маркетинговыми изображениями будущих Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7, Galaxy Buds 3 Pro и Galaxy Buds 3.
Умные часы Galaxy Watch Ultra в целом соответствуют рендерам, которые публиковались ранее. Однако новые изображения демонстрируют, что устройство будет использовать проприетарное соединение между часами и ремешками, как в Apple Watch. В прошлом Samsung использовала пружинные шпильки для более широкой совместимости с ремешками сторонних производителей, но, похоже, это изменится для этой модели.
Watches, buds. pic.twitter.com/BP8yN0g9nz
— Evan Blass (@evleaks) June 27, 2024
Хотя общая форма часов квадратная, они получили круглый дисплей. Устройство имеет оранжевые акцентные элементы и будет доступно в трех вариантах цвета: серебро, более темный натуральный титан и черный.
Стандартная версия Galaxy Watch 7 больше напоминает предыдущие модели компании. На изображении можно видеть маленькие цветные пятна по обеим сторонам ремешка часов.
Бласс также поделился изображениями беспроводных наушников Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro. Обе модели переходят на дизайн с ножками. Они более угловатые, чем у Apple AirPods, но общая атмосфера довольно похожа. Такой дизайн может способствовать улучшению голосовых звонков (и взаимодействия помощника с искусственным интеллектом), поскольку микрофон переместится немного ближе ко рту человека.
Версия Pro немного больше выделяются своей темно-серой отделкой и прозрачной крышкой футляра.
Официальный анонс новых устройств Samsung ожидается 10 июля.
Источник: The Verge
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