Новые наушники за $60: Redmi Buds 8 Pro с лучшим звучанием и клипса Realme Buds Clip

Xiaomi выпустила на китайский рынок безпроводные наушники Redmi Buds 8 Pro TWS с коаксиальным тройным излучателем и двумя ЦАП. В то же время Realme дебютирует со своими первыми беспроводными клипсами Buds Clip с функцией ИИ и переводом в режиме реального времени более 30 языков.





Redmi Buds 8 Pro TWS

В каждом наушнике установлен 11-мм динамик с титановым покрытием для воспроизведения басов и средних частот и два 6,7-мм микропьезоэлектрических керамических динамика для обработки высоких частот. Система использует независимый частотный кроссовер и два цифро-аналоговых преобразователя (ЦАП) для раздельного управления высокими и низкими частотами. Наушники поддерживают аудиокодек MIHC, специально разработанный Xiaomi и совместим с LHDC-V5. Они сертифицированы как Hi-Res Wireless Audio.

Buds 8 Pro TWS работают с системой шумоподавления Xiaomi Deep Space Noise Cancellation 3.0, обеспечивающей снижение уровня шума до 55 дБ в сверхшироком диапазоне 5 кГц. Система анализирует окружающий шум и положение каждого наушника в ухе 32 тыс. раз в секунду, адаптируясь в режиме реального времени. Пользователю предлагается 20 уровней активного шумоподавления, интеллектуальное распознавание сцен, персонализированные профили шумоподавления и работа с одним наушником в ухе.

Наушники поддерживают пространственное звучание с динамическим отслеживанием положения головы с помощью шестиосевого гироскопа. Xiaomi также интегрировала в Buds 8 Pro собственный механизм рендеринга пространственного звука вместе с поддержкой Dolby Audio. Однако этот режим не отслеживает положение головы.

На одном заряде Buds 8 Pro обеспечивают до 8,5 часов воспроизведения. Вместе с зарядным кейсом общее время автономной работы увеличивается до 35 часов. Быстрая зарядка в течение 5 минут обеспечивает до 2 часов автономной работы. Однако эти наушники не поддерживают беспроводную зарядку.





Также в них добавлена возможность управления громкостью с помощью жестов для точной регулировки с тактильной отдачей. Обновленная световая панель на зарядном кейсе отображает состояние батареи и процесс зарядки с помощью анимированной подсветки. Наушники поддерживают Xiaomi HyperOS Connect, Smart Find, передачу звука между устройствами, подключение двух устройств, голосовое оповещение, мониторинг состояния слуха и даже караоке.

Для некоторых функций наушников нужен телефон или планшет Xiaomi с установленной HyperOS 3 или более поздней версией Buds 8 Pro выпускаются в синем, черном и белом цветах с приятным матовым покрытием. На китайском рынке они продаются по цене в $57.

Realme Buds Clip

Популярный бренд дебютировал со своими первыми беспроводными наушниками Buds Clip. Клипсы оснащены 11-мм двухмагнитным динамиком с большой амплитудой в сочетании с пользовательским алгоритмом NextBass для улучшения воспроизведения низких частот. Производитель обещает поддержку уровня громкости до 85 дБ и усиление низких частот до 100%, а также поддержку 3D-пространственного звука и технологию направленного звука для уменьшения потерь и повышения эффекта погружения.

Наушники имеют систему шумоподавления и два микрофона, а также поддержку искусственного интеллекта, функцию перевода в режиме реального времени на более 30 языков и интеграцию с голосовым помощником Gemini. Buds Clip поддерживают Bluetooth 5.4 и кодеки SBC и AAC, имеют настраиваемое сенсорное управление, способные подключаться к двум устройствам, предоставлять сверхнизкую задержку в 45 мс в играх. Функции управления жестами можно настроить в приложении Realme Link.

Клипсы также поддерживают Swift Pair для быстрой интеграции с устройствами на Android и класс защиты от пыли и влаги по стандарту IP55. Каждый наушник имеет аккумулятор емкостью 45 мА·ч. Зарядный кейс имеет емкость 530 мА·ч. Производитель утверждает, что Buds Clip способны работать до 7 часов на одном заряде и до 36 часов с зарядным кейсом. Зарядка осуществляется с помощью USB Type-C. Полное время зарядки наушников составляет до 1 часа, а зарядного кейса до 2 часов.

Вес каждого наушника составляет 5,3 г. Они имеют С-образную дужку из титанового сплава с эффектом памяти, которая плотно прилегает к уху, обеспечивая надежную и удобную фиксацию. У Realme заявляют о более 10 тыс. циклов расширения и 3 тыс. циклов скручивания каркаса Buds Clip. Наушники представлены в цветах «титаново-голубой» и «титаново-золотой» с матовым покрытием, устойчивым к жиру и поту. В Индии клипсы поступят в продажу уже с 5 февраля по цене в $65. Их можно будет приобрести на официальном сайте Realme, Flipkart, Amazon.in и в магазинах.

Недавно мы писали, что Sony расширила линейку беспроводных наушников, и представила очередную модель — LinkBuds Clip. Также появилась информация, что OpenAI готовит наушники с инновационным дизайном.

Источник: Gizmochina