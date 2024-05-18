TCL показала первый в мире монитор 4K 1000 Гц монитор 4K

Монитор с частотой обновления 540 Гц уже был, теперь настал черед нового рекорда. Компания TCL представила первую в мире панель 1000 Гц, и не в каком-то низком разрешении, а в 4K.

Стенд TCL на выставке Display Week 2024 представляет много технологий создания дисплеев, в частности HVA, HFS, MLED, MLCD, FMM OLED и IJP OLED. Представлен 85″ экран w-HVA Pro, первый в мире 7,85″ тандемный тройной экран и 14″ гибридный OLED-дисплей со струйной печатью 2,8K. Также представлены первый в мире монитор CR 4000:1 HFS, 16″ 8K-дисплей для ноутбука и Ln-Oxide 14″ дисплей MUX 1:3, монитор с диагональю 57″ толщиной 6,9 мм и первый в мире монитор с частотой обновления 4K 1000 Гц.

Самые быстрые мониторы на рынке имеют частоту обновления 540 Гц и используют панели TN. Как правило, они имеют небольшое разрешение из-за технологических ограничений. Однако стандарт DisplayPort 2.1 с режимом UHBR20 теоретически имеет возможность обеспечивать частоту обновления до 884 Гц с разрешением 1080p без необходимости сжатия потока. С внедрением технологии сжатия DSC 3.0 требование к пропускной способности для достижения частоты обновления 540 Гц при разрешении 1080p уменьшается лишь до 15,5 Гбит/с, что вполне в пределах доступной пропускной способности 77,3 Гбит/с (UHBR20).

Хотя на практике достичь такой частоты кадров со стороны аппаратного обеспечения почти невозможно, режимы добавления кадров современных видеокарт позволяют это сделать. Цель создания TCL такого дисплея заключается в том, чтобы достичь фотореалистичного визуального опыта с помощью современных игровых механизмов и технологии генерации кадров, которая работает в соотношении 10 к 1.

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Источник: VideoCardz

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