Новые рекорды и дополнительная статистика — беговая дорожка с улучшенным покрытием и сенсорами обещает революцию в легкой атлетике

Британский стартап Feldspar планирует запустить новую волну легкоатлетических рекордов. Новых спортивных высот спортсмены смогут достигать не только благодаря дополнительным или более эффективным тренировкам, а и благодаря совершенствованию беговой дорожки.

Feldspar разрабатывает специфическую поверхность для достижения максимальной скорости бега. Особая конструкция покрытия превращает больше энергии движения в горизонтальную движущую силу. В результате спринтеры могут уменьшить силу, необходимую для вертикального момента, и добавлять дополнительную силу для движения вперед. Улучшая отдачу энергии, система также может уменьшить усталость.

Это не единственные преимущества передовой беговой дорожки. Она также позволит воплотить новые спортивные идеи. Благодаря сочетанию встроенных датчиков и анализа данных на основе камеры, Feldspar будет собирать данные в реальном времени непосредственно с поверхности. Тренеры смогут использовать эту информацию для оптимизации программ тренировок, стратегий соревнований и борьбы с травмами. И еще Feldspar хочет донести более широкую аналитику до зрителей. Стартап планирует отображать в статистике для болельщиков традиционно неуловимые данные — такие, как длина шага, скорость ускорения и максимальная скорость.

«На более широком уровне мы ожидаем, что это поможет создать истории о профилях спортсменов и создать визуально захватывающие спортивные развлечения», — сказала Альвина Чен, основательница Feldspar.

Сама Чен ранее была профессиональной спортсменкой. Но в 2020 году ее карьера бегуньи была оборвана диагнозом миастения (аутоиммунное нервно-мышечное расстройство). Оставив спортивную карьеру, она нашла новый путь, чтобы и дальше развивать свою страсть к бегу.

Инновации в обуви, одежде и тренировках уже позволили установить новые мировые рекорды в легкой атлетике. Но модернизация дорожки была минимальной, поскольку на Олимпиаде 1968 года было введено всепогодное беговое покрытие, которое с тех пор практически не претерпевало изменений. Чен планирует изменить это — сочетая данные датчиков с новым способом преобразования энергии, она хочет подтолкнуть спортсменов к новым уровням производительности.

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Стартап Feldspar уже нашел инвесторов из Гонконга. Теперь компания планирует разработать прототип системы, чтобы доказать свою теорию на практике. Производство покрытия планируют начать в следующем году. По словам Feldspar, конечным продуктом будет «первая в мире беговая дорожка с датчиками». К тому же она будет модульной и портативной, что позволит транспортировать и разворачивать мобильные беговые дорожки в разных местах при необходимости.

Источник: thenextweb

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