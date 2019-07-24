Новые смартфоны iPhone, вопреки ожиданиям, не получат разъем USB-C





До осени остаётся совсем немного времени, а это значит, что мы приближаемся к презентации Apple, посвящённой анонсу новых смартфонов. Последние слухи говорят о том, компания снова представит три модели iPhone, они придут на смену iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Согласно ресурсу 9to5Mac, который ссылается на источники, видевшие предстоящие новинки, все три устройства по-прежнему будут оборудованы разъёмом Lightning. И это вопреки предположениям инсайдеров, что компания Apple переведёт новые iPhone на USB-C после того, как сделала это с iPad Pro в прошлом году.

Линейка новых смартфонов Apple, вероятно, получит новый Taptic Engine, который заменит собой технологию 3D Touch, дебютировавшую вместе с iPhone 6S. Как известно, в iPhone Xr её заменила технология Haptic Touch. По всей видимости, аналогичное решение будет принято и с преемниками iPhone Xs и Xs Max. Хотя пока не ясно, выполнение каких функций будет обеспечивать Taptic Engine, но, похоже, суть замены в том, чтобы улучшить тактильную обратную связь.

Что касается камер, то по имеющейся информации, базовая и старшая модели получат квадратный блок камер с тремя модулями. Один из датчиков будет отвечать за широкоугольную съёмку. Также сообщается о функции под названием Smart Frame, которая, позволит захватывать дополнительную область вокруг кадра для более точной корректировки изображения на фото или видео. Спустя какое-то время эта информация будет автоматически удаляться из соображений конфиденциальности. Фронтальная камера будущих iPhone получит поддержку замедленной съёмки с частотой 120 кадров в секунду.

Новые смартфоны компания Apple традиционно представит в сентябре. Точная дата презентации будет названа ближе к этому событию.

Источник: Engadget