Макеты Apple iPhone 11 засветились на видео и демонстрируют модуль камеры с двойным возвышением





По мере приближения сентября, слухи о грядущих смартфонах iPhone начинают становиться всё более частыми. На этот раз YouTube-канал Mobile Fun получил в своё распоряжение три макета iPhone 11, каждый из которых соответствует моделям iPhone 11, 11 R и 11 Max.

Эти макеты были изготовлены в Китае и основаны на предыдущих утечках рендеров. В ролике демонстрируется быстрое сравнение трёх моделей iPhone. При этом можно отметить «выдающиеся» квадратные модули камер. При этом Apple iPhone 11R будет иметь двойной модуль камеры, а iPhone 11 и 11 Max — более дорогой тройной модуль камеры. Размеры новинок практические такие же, как у существующих моделей iPhone 2018 года.

Макеты показывают, что все три модели содержат вспышку Apple True Tone, но отверстие микрофона удалось рассмотреть только на модели iPhone 11R. Что интересно, модуль камеры имеет двойное возвышение. Сам по себе модуль камеры выступает над задней панелью, а объективы камер дополнительно выступают над квадратным модулем камеры. С другими характеристиками Apple iPhone 11 можно ознакомиться из данных предыдущей утечки.

Пока нет точных сведений, какую систему счисления Apple выберет для обозначения номера своей новой модели смартфона: римскую (iPhone XI) или арабскую (iPhone 11).

Источник: gsmarena