Новый трекер активности Garmin Vivofit 4 способен проработать автономно до года даже с постоянно включенным цветным экраном

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Компания Garmin представила очередное обновление своего трекера активности Vivofit. Новинка, получившая порядковый номер 4 к названию, выделяется в первую очередь цветным экраном разрешением 88х88 пикселей (модель Vivofit 3 оснащалась трансрефлективным экраном), на котором постоянно будет отображаться самая необходимая информация. То есть, да, дисплей Vivofit 4 будет постоянно включен. И даже с постоянно включенным экраном Vivofit 4 сможет работать автономно до года на двух элементах питания SR43.

Во всем остальном Vivofit 4 — типичный трекер активности. Он отслеживает активность, считает шаги, следит за сном и не боится воды. Благодаря функции Move IQ трекер способен определять тип активности, будь то бег, езда на велосипеде, плавание и т.д. Периодически вся собранная информация передается на смартфон, где установлено фирменное приложение Garmin Connect, благодаря чему пользователь может просматривать разнообразную статистику, анализируя результаты тренировок и отслеживая прогресс в достижении тех или других спортивных целей. С мобильным устройством, будь то Android или iOS, трекер сопрягается посредством беспроводного интерфейса Bluetooth. Отдельно отмечается, что трекер способен хранить в собственной памяти данные за четыре недели тренировок.

Из остального можно отметить функцию Toe-to-Toe, которая позволяет устраивать соревнования со своим ребенком или другом, у которых есть фитнес-трекеры vívofit jr. 2 или Vivofit 4.

Как было отмечено выше, трекер не боится воды. В данном случае устройство защищено от воды согласно рейтингу 5ATM, то есть, с ним можно принимать душ и плавать.

Как всегда, Garmin разработала для новинки множество оригинальных браслетов, которые предлагаются по цене от $20 до $30.

Новинка уже доступны для покупки на сайте Amazon и радует, что Garmin снова снизила цену – Vivofit 4 стоит $80, что на $20 дешевле предшественника.

Источник: Garmin