Новый Genesis Electrified G80: больше пространства, больше комфорта, больше запаса хода и цена $66,9 тыс.

Люксовый электрический седан Genesis Electrified G80 получил обновление, которое делает его еще более изысканным и комфортным в эксплуатации. Компания предложила более просторный интерьер, обновленный внешний вид, больший ассортимент функций и увеличенный запас хода.

С аккумулятором четвертого поколения емкостью 94,5 кВт-ч новый G80 теперь имеет запас хода до 475 км. Для улучшения ходовых качеств Genesis улучшила передние и задние втулки, добавила подвеску с электронным управлением и применила активное рулевое управление задними колесами. Кроме того, производитель увеличил колесную базу G80 на 130 мм до 3140 мм, подняв показатель до флагманского уровня. Компания также улучшила аэродинамику.

Удлиненная колесная база обеспечивает «лучший в своем классе комфорт заднего сиденья». Задние пассажиры теперь имеют 995 мм пространства для ног, что на 83 мм больше, чем в предыдущей модели. Они также имеют на 20 мм больше пространства над головой (950 мм). В салоне стало ещё тише благодаря новому дизайну Active Sound (e-ASD).

В центре салона находится 27-дюймовый OLED-дисплей информационно-развлекательной системы и дисплей водителя, который можно разделить на два или три экрана. Обновление Genesis Electrified G80 получил новую звуковую систему Bang and Olufsen с 17 динамиками и поддержкой Dolby ATMOS. Среди других новых функций — система аутентификации по отпечаткам пальцев в салоне, подлокотник консоли переднего сиденья с подогревом, система памяти положения пассажирского сиденья, трехзонный климат-контроль и тому подобное. Дополнительного удобства добавляют система легкого открывания задних дверей одной кнопкой, дверная шторка с электроприводом и интеллектуальная развлекательная система для задней части авто.

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Чтобы поездки были мягкими и плавными, добавлен новый режим Chauffer Mode, который оптимизирует настройки крутящего момента и подвески для плавной и комфортной езды. Еще есть режим Chauffer Brake Mode для оптимизации торможения.

Обновленный электромобиль Genesis Electrified G80 поступит в продажу в Корее в ближайшее время по цене 89,19 млн вон ($66900). Вскоре также начнутся продажи в Европе и Северной Америке.

Источник: electrek