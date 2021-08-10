Новый отчёт ООН показывает, как человеческая деятельность и потепление усиливают климатический кризис и экстремальные погодные явления





Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) подготовила наиболее полный на сегодняшний день отчёт по физике изменения климата. Он даёт чёткое представление о том, насколько изменился мир сегодня в результате изменения климата, вызванного деятельностью человека. В подготовке отчёта принимало участие более 230 авторов из 66 стран мира.

«Изменение климата – это проблема, которая существует сейчас. Никто не находится в безопасности, а ситуация ухудшается всё быстрее», — заявила на пресс-конференции исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен. «Мы должны рассматривать изменение климата как непосредственную угрозу».

В отчёте говорится, что экстремальные явления – от наводнений до волн тепла и засухи – ухудшились. И учёные всё более уверены в том, что в этом виноваты выбросы парниковых газов в результате деятельности человечества, включая углекислый газ и метан.

«На протяжении десятилетий мы знали, что мир нагревается, но в этом отчёте говорится, что недавние изменения климата являются широко распространёнными, быстрыми, усиливающимися и беспрецедентными за тысячи лет», — сказал заместитель председателя МГЭИК Ко Барретт. «Бесспорно, что деятельность человека вызывает изменение климата».

Предыдущий раз подобный отчёт готовился в 2013 году. За минувшее время исследователи стали намного лучше оценивать, насколько изменение климата влияет на отдельные погодные явления. Например, в июле рекордная волна тепла на тихоокеанском северо-западе и юго-западе Канады в США разрушила дороги и унесла жизни сотни людей. Менее чем за две недели международная группа исследователей смогла определить, что экстремальная жара была бы «практически невозможна» без изменения климата.

Согласно новому отчету МГЭИК, почти во всех регионах мира за пределами полярных регионов с 1950-х годов наблюдался всплеск экстремальной жары. Кроме того, по всему земному шару сейчас экстремальные волны тепла случаются в 5 раз чаще, чем в период с 1850 по 1900 годы (исходный уровень, который часто называют доиндустриальным периодом). Жара также усугубляет засуху в некоторых регионах мира. Засухи, которые раньше случались только раз в десятилетие, теперь наблюдаются на 70% процентов чаще, чем в доиндустриальную эпоху.

Однако последствия климатического кризиса разнообразны и далеко идущие. Ещё одна растущая проблема – сильные штормы и наводнения. Ливни, которые раньше случались раз в десятилетие, сегодня случаются на 30% чаще. Что касается тропических циклонов, то наблюдается увеличение количества сильных штормов (категории 3 и выше), что означает усиление ураганов и тайфунов.

«Экстремальные погодные условия происходят всё чаще по всей планете», — заявила во время брифинга для прессы один из авторов отчета Паола Андреа Ариас Гомес.

При этом специалисты считают, что без решительных действий по ограничению использования ископаемого топлива дела пойдут только хуже. Ведущие эксперты по климату поставили цель ограничить глобальное потепление не более чем на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, чтобы избежать наихудших сценариев, которые может создать изменение климата. Человечество уже достигло потепления на уровне 1,1 градуса Цельсия потепления. И в отчёте говорится, что мы можем достичь или даже превзойти этот порог в 1,5 градуса в течение следующих двух десятилетий.

В таком случае нужно готовиться к новым «беспрецедентным» событиям. Речь идее о погодных состояниях, которых никогда раньше не было. Авторы отчёта называют пять возможных ситуаций, которые будут проявляться в том, что в будущем экстремальные явления станут еще более экстремальными. Они будут происходить чаще. Существует большая вероятность того, что экстремальные события будут происходить одно за другим, или даже разные виды стихийных бедствий произойдут в одно и то же время. Они будут происходить в местах, в которых раньше не встречались. И сроки этих катастроф будут непредсказуемыми.

В новом отчёте подробно описаны всевозможные другие проблемы, в том числе исчезающее ледовое покрытие, повышение уровня моря и опасные переломные моменты, которые могут ускорить темпы климатического кризиса. Ожидается, что в начале следующего года МГЭИК опубликует ещё два ключевых отчёта. Один из них подробно опишет, как все эти изменения на планете повлияют на человеческую жизнь в том виде, в каком мы её знаем. Другой отчёт предоставит возможные решения.

Источник: The Verge