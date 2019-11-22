Новый проект Everyday Robot в рамках Alphabet X разрабатывает роботов, способных обучаться в реальном мире





Исследовательское подразделение Alphabet X, ранее известное как Google X, раскрыло подробности о своём очередном проекте с красноречивым названием Everyday Robot. Его целью является разработка «обучающегося робота общего назначения». Идея состоит в том, что роботы могут использовать камеры и сложные алгоритмы машинного обучения, чтобы видеть и учиться на окружающем их мире без необходимости кодирования для каждого отдельного движения.

Команда тестирует роботов, которые могут помочь в рабочих средах. Прямо сейчас эти ранние прототипы роботов сосредоточены на изучении процесса сортировки мусора. На следующей фотографии продемонстрирован один из таких роботов, он напоминает высокий однорукий Wall-E.

На следующей анимации показано, как робот сортирует мусор – он отделяет перерабатываемую банку от мусора для компоста.

Задача схватить что-либо является очень простой для большинства людей. Но научить этому робота очень сложно, и роботы Everyday Robot практикуются этой задаче как в физическом, так и в виртуальном мире. В лаборатории есть своеобразный «детский манеж», где почти 30 роботов проводит свои дневные часы, сортируя мусор в лотки для компоста, захоронения и переработки. Эти операции производятся под наблюдением людей. Ночью роботы занимаются виртуальными упражнениями – захватом предметов в симулируемых зданиях. Эти смоделированные данные затем объединяются с данными обучения в реальном мире, это происходит каждую неделю или две при очередном обновлении системы.

Как отмечают в подразделении Alphabet X, с учётом всех этих практических занятий, роботы достаточно хорошо справляются с сортировкой мусора. Количество ошибок (отправка какого-либо типа мусора в неправильную корзину) составляет менее 5%. Для сравнения, по данным Alphabet X, у сотрудников подразделения этот показатель составляет около 20%.

Несмотря на столь впечатляющую эффективность, роботы ещё не готовы к тому, чтобы заменить людей-сортировщиков на мусороперерабатывающих заводов. У них есть ещё несколько «детских болезней». Иногда они всё ещё промахиваются, хватают воздух, а в какой-то момент некоторые роботы даже перестали двигаться по зданию, потому что некоторые типы освещения приводили к тому, что сенсоры роботов «видели» дыры в полу. Во время демонстрации один из роботов даже потерял свой механический «палец». Но в будущем эти ошибки и неполадки будут устранены.

Источник: The Verge