Новый стандарт USB4 Version 2.0 вдвое повысит скорость передачи данных — до 80 Гбит/с

Организация USB Promoter Group анонсировала спецификацию USB4 Version 2.0. Это существенное обновление стандарта. Новая версия обеспечит скорость передачи данных до 80 Гбит/с через кабели и разъёмы USB-C. Для сравнения, Thunderbolt 4 и USB4 Version 1.0 поддерживают максимальную пропускную способность 40 Гбит/с в обоих направлениях.

Новая архитектура физического уровня обеспечивает повышенную скорость передачи данных стандарта. Она совместима с существующими пассивными кабелями USB Type-C 40 Гбит/с и новыми активными кабелями USB Type-C 80 Гбит/с. При этом спецификация USB4 Version 2.0 будет обратно совместима с предыдущими версиями USB, включая USB4 Version 1.0, USB 3.2 и USB 2.0, а также Thunderbolt 3.

Новый стандарт включает в себя обновленные протоколы передачи данных и дисплеев, что позволит лучше использовать увеличенную полосу пропускания. Он также позволяет туннелировать данные USB 3.2 со скоростью более 20 Гбит/с. Поддерживаются последние спецификации DisplayPort и PCIe, что, вероятно, означает DisplayPort 2.0 и PCIe 5.0 (PCIe 6.0 вышел только в начале этого года).

USB Promoter Group заявляет, что новый стандарт должен быть опубликован накануне мероприятия USB DevDays, запланированного на ноябрь. Так что устройства с поддержкой USB4 Version 2.0 следует ожидать уже в следующем году.

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Источник: techspot