NSA удаляет сотни миллионов записей о звонках и сообщениях, сбор которых нарушил приватность пользователей

Агентство национальной безопасности США (NSA) приняло решение удалить большое количество записей о звонках и текстовых сообщениях, которые были собраны, начиная с 2015 года. Речь идёт о сотнях миллионов записей. После изучения «технических нарушений» было установлено, что Агентство не должно было получать эти данные в соответствии с законодательством США.

Отмечается, что в ответ на запрос NSA «одна или несколько» неназванных телекоммуникационных компаний передали сведения, которые включали не только запрашиваемые данные, но также и записи о людях, которые не были связаны с целями. Поскольку было «неосуществимо» разбирать все полученные данные в поисках только санкционированных данных, в NSA приняли решение удалить полностью все записи.

Удаление данных началось 23 мая, пока нет сведений, когда чистка будет закончена. Отмечается, что речь идёт о метаданных, а не о содержимом телефонных переговоров или текстовых сообщений. Также информация не содержит сведений о месторасположении, так как законодательство запрещает сбор таких сведений для такой системы. Компании, участвовавшие в передаче информации, уведомлены о причинах возникновения проблемы при сборе данных.

Источник: Engadget