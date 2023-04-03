Ник Фьюри возвращается для «последнего боя» в новом трейлере сериала «Секретное вторжение»

Marvel Studios показала новый трейлер сериала «Секретное вторжение», в котором Ник Фьюри возвращается на Землю для «последнего боя» против новой угрозы всему миру.

«Секретное вторжение» станет первым сериалом Пятой фазы кинематографической вселенной Marvel. По сюжету, Фьюри узнаёт о тайном вторжении на Землю фракции Скруллов, способным менять свою форму и принимать обличие любого человека. В результате заговора в различные сферы жизни людей на Земле внедрены двойные агенты. И теперь Фьюри вынужден найти старых союзников, Эверетта Росса, Марию Хилл и Скрулла Талоса, чтобы предотвратить неминуемое вторжение Скруллов и спасти человечество.

В трейлере показано несколько моментов, которые явно заинтересуют поклонников КВМ. Трейлер начинается с того, Талос говорит Фьюри, что с тех пор, как он ушел в космос, все стало намного хуже. Также можно видеть Г’айа – «ребенка-беженца» (и по совместительству дочь Талоса) в исполнении Эмилии Кларк. Она испытывает негодование по отношению к Фьюри, который не выполнил данные ранее обещания. Хотя в трейлере показаны некоторые хорошо знакомые персонажи, Мстителей в сериале не будет, так как Ник Фьюри говорит, что на этой войне он должен сражаться в одиночку.

Сериал «Секретное вторжение» стартует на Disney+ 21 июня 2023 года.

Источник: ign