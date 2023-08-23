Новости WTF 23.08.2023 в 14:48

Николай Тищенко спутал офис Wix с мошенническим колл-центром – заявился туда с обысками и обозвал айтишников «коллаборантами»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Николай Тищенко спутал офис Wix с мошенническим колл-центром – заявился туда с обысками и обозвал айтишников «коллаборантами»

22 августа в БЦ «Саксаганский» прошли обыски, связанные с поиском мошеннических колл-центров – в здании, в частности, снимает помещение израильская IТ-компания Wix.

Несмотря на то, что в комментарии AIN.UA представители Wix заявили, что обыски проходили не у них – телеграмм канал «Подслушано в IT» утверждает, что стражи порядка их все-таки посетили. Больше того – под руководством народного депутата и «экс-ревизора» Николая Тищенко.

Тищенко якобы ошибся этажом (колл-центр в здании действительно есть) и начал кричать на сотрудников Wix, называя их «коллаборантами, уклонистами и злодеями».

«‎Через некоторое время, похоже, он понял, что там что-то не так, что люди никуда не разбегаются и продолжают работать, несмотря на этот рейд, и тогда, похоже, понял, что ошибся по адресу и они все ушли без всякого извинения‎», – пишут в телеграм-канале.

Сам депутат добавил в собственный телеграм-канал видео с места обысков возле БЦ «Саксаганский» с комментарием, в котором никак не вспоминает свою оплошность:

«‎На 3,4,5 и 8 этажах действительно расположен данный офис. Кроме этого, по информации, там работают уклонисты без трудовых договоров, а также расположена ботоферма, которая работает на награбленные с украинцев деньги в интересах россии».

Тищенко, как известно, был исключен из состава «Слуги народа» после путешествия в Таиланд, которое называл «рабочим».

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