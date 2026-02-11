tradfi
Объединяем силы Digital Economy в технологических и деловых медиа: ITC, The Page, SPEKA, MC.today, Highload

ITC.ua является одним из старейших и самых авторитетных онлайн изданий Украины, специализирующимся на тематике информационных технологий, науки, гаджетов и развлечений. Основанное в 2001 году, издание завоевало репутацию надежного источника редакционных обзоров, новостей, и аналитических материалов для миллионов украинских читателей.


Общее количество пользователей в 2025 году достигло более 16 млн, а максимум уникальных пользователей в день доходил до 255 684. За прошлый год редакция подготовила и выпустила около 7 000 материалов!

По данным SimilarWeb, в 2025 году ITC.ua сохранил лидерскую позицию среди конкурентов. В январе 2026 сайт набрал почти пять миллионов просмотров и 1 800 000 уникальных пользователей.


В начале 2026 года состоялась знаковое событие для украинского медиарынка: ITC.ua вместе с изданиями MC.today и Highload объединились с The Page и SPEKA в рамках медиагруппы Digital Economy. Для ITC.ua это означает не только сохранение редакционной независимости и команды, но и доступ к новым ресурсам и возможностям для роста в рамках большей структуры.

Рост трафика The Page

Эта консолидация направлена на создание мощной экосистемы для бизнеса и технологического сообщества Украины. Ежемесячный охват SPEKA достигает 365 тыс. пользователей, а The Page стабильно посещают более 1,3 млн читателей в месяц. В январе 2026 года доля Digital Economy в объединенном сегменте деловых и технологических изданий составляла 14,13%.

Объединив вместе силы медиагруппы и читательского сообщества, ITC.ua продолжит играть ключевую роль на украинском рынке технологических медиа. Нашим приоритетом, как и всегда, остается сохранение качественной контентной политики и прозрачных стандартов.

