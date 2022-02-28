Обережно: У соцмережах та месенджерах шахраї розповсюджують фейкові рахунки для допомоги військовим

У групах боротьби з шахрайством в інтернеті збирають данні про фейкові збори для військових. У месенджерах та Facebook з’являються рахунки нібито допомоги армії, які є номерами карток шахраїв. У групі СТОП ШАХРАЙСТВО! Рахунки фейкових зборів! викладають ці рахунки та попереджають, що переказувати гроші на армію можна прямо з банківських додатків. Монобанк та ПриватБанк вже організували такі збори. Пожертвувати гроші ЗСУ можна за допомогою кнопки благодійності.

Для переказу грошей з інших банків є офіційний рахунок НБУ. На сторінці Нацбанку можна обрати рахунок та валюту для переведення на підтримку наших військових.

Верховна Рада попереджує, що у мережі зловмисники розповсюджують посилання на фейковий сайт «Повернись живим». Нагадуємо, що офіційні адреси фонду — savelife.in.ua та comebackalive.in.ua.

Також у соцмережах поширюють пост про збір коштів на потреби ЗСУ від компанії Plantatreeco. Як повідомляє видання «Думай», це фейк і організація не передає кошти українським військовим.

Plantatreeco нібито спеціалізується на питаннях захисту екології та заявили, що співпрацюють з українським фондом razom.for.ukraine. Український фонд спростував цю інформацію.