Обновленный BlaBlaCar: новые стиль и логотип, возможность заезжать за попутчиками

Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar сообщил о проведении ребрендинга, в рамках которого были обновлены не только логотип и фирменный стиль, но и функциональность сервиса. В опубликованном пресс-релизе говорится о том, что на сегодняшний день международное сообщество попутчиков BlaBlaCar превышает 60 млн человек, из которых 3 млн находится в Украине. Установив новую амбициозную цель – обеспечить все населенные пункты, включая небольшие, такой транспортной доступностью, которой раньше обладали только крупные города, компания внедряет новые изменения.

Говоря конкретнее, разработчики внедрили в сервис новый алгоритм поиска попутчиков, который, как отмечают в компании, значительно упростит поиск попутчиков в небольших населенных пунктах и пригородах, которые находятся в стороне от крупных транспортных узлов и магистралей. Если раньше BlaBlaCar подбирал попутчиков, которые находятся в одной и той же точке отправления, то сейчас система позволяет найти водителя, который может подобрать пассажира по пути своего маршрута.

В BlaBlaCar объясняют, что пассажиру достаточно указать точный адрес отправления и прибытия, а поисковый алгоритм подберет водителей, которые готовы сделать небольшое отклонение от своего маршрута, чтобы подвезти попутчика. Система подберет промежуточное место встречи, наиболее подходящее обеим сторонам.

Предложения отклониться от маршрута для подбора попутчиков будут показываться водителям еще до начала поездки. При этом среднее отклонение от маршрута водителя составит не больше пяти минут.

В рамках ребрендинга сервис также представил новый фирменный стиль, разработанный совместно с британской студией Koto.

Старый и новый логотип BlaBlaCar

Логотип сменил оригинальные яркие цвета на более теплые и спокойные, а две буквы «B» из названия BlaBlaCar теперь расположены вместе. В компании подчеркивают, что новый фирменный стиль «отражает те связи, которые возникают и укрепляются благодаря совместным поездкам».

Обновленный дизайн приложения