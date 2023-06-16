Обновленный гибрид Volkswagen Tiguan сможет преодолевать до 100 км только на электроприводе

Следующая версия подключаемого гибрида Volkswagen Tiguan сможет проехать на электрической тяге примерно вдвое больше по сравнению с нынешней моделью Tiguan eHybrid – 62 мили (100 км). Таким образом, использовать ДВС может потребоваться только для дальних поездок.

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Увеличенный запас хода от аккумулятора частично объясняется переходом на новую платформу MQB evo (и, следовательно, новые электродвигатели). Это также позволяет использовать подвеску с электронным управлением, которая обещает лучшую управляемость и больший комфорт. Также платформа обеспечивает более быструю зарядку переменным током и зарядку постоянным током. Иными словами, теперь будет более практично заряжать Tiguan ночью или на остановке для отдыха.

VW также обновил технологии в кабине. Информационно-развлекательная система теперь использует дисплей диагональю до 15-дюймов. Дополнительно доступна цифровая приборная панель с поворотным управлением. Ещё есть переключатель изменения режимов движения на рулевой колонке. Новый Tiguan будет доступен только с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Обновленный VW Tiguan официально дебютирует осенью, автомобили поступят в дилерские центры в 2024 году.

Источник: Engadget