Обновленный гибрид Volkswagen Tiguan сможет преодолевать до 100 км только на электроприводе

Следующая версия подключаемого гибрида Volkswagen Tiguan сможет проехать на электрической тяге примерно вдвое больше по сравнению с нынешней моделью Tiguan eHybrid – 62 мили (100 км). Таким образом, использовать ДВС может потребоваться только для дальних поездок.
Увеличенный запас хода от аккумулятора частично объясняется переходом на новую платформу MQB evo (и, следовательно, новые электродвигатели). Это также позволяет использовать подвеску с электронным управлением, которая обещает лучшую управляемость и больший комфорт. Также платформа обеспечивает более быструю зарядку переменным током и зарядку постоянным током. Иными словами, теперь будет более практично заряжать Tiguan ночью или на остановке для отдыха.
VW также обновил технологии в кабине. Информационно-развлекательная система теперь использует дисплей диагональю до 15-дюймов. Дополнительно доступна цифровая приборная панель с поворотным управлением. Ещё есть переключатель изменения режимов движения на рулевой колонке. Новый Tiguan будет доступен только с автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
Обновленный VW Tiguan официально дебютирует осенью, автомобили поступят в дилерские центры в 2024 году.
Источник: Engadget