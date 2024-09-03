Обновленный Kia EV6: большая батарея, быстрая зарядка и запас хода до 581 км

Kia обновила электрический кроссовер EV6, сосредоточив внимание на дизайне, увеличении запаса хода и передовых технологиях.

Во внешнем виде Kia EV6 теперь предлагается световая полоса на всю ширину, обновленные фары и улучшенный сплиттер спереди. Тем самым дизайнеры согласовали визуальный язык EV6 с флагманским кроссовером EV9 и новым EV3, а также будущими моделями EV4 и EV5.

Но самые существенные нововведения скрыты внутри. Полезная емкость батареи EV6 выросла с 77,4 кВтч до 84 кВтч. Благодаря этому запас хода увеличился до 581 км. Кроме того, увеличилась скорость зарядки. Благодаря поддержке максимальной мощности зарядки 258 кВт аккумулятор можно заряжать от 10% до 80% за 18 минут.

Базовая модель имеет задний привод и комплектуется одним двигателем мощностью 228 л.с. Она разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,3 секунды. Полноприводный вариант имеет два двигателя общей мощностью 325 л.с.

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Внутри салона глянцевый черный пластик центральной консоли заменен на более изысканное матовое покрытие. Вместо проводного подключения Apple CarPlay и Android Auto дебютировала беспроводная технология подключения. Руль теперь предлагает моторизованную регулировку, а сканер отпечатков пальцев добавляет безопасности, также позволяя персонализировать настройки сидений и климата.

Цена обновленного электромобиля Kia EV6 начинается с €48677. Сначала эта модель поступит на рынок Великобритании, а впоследствии появится и в других странах Европы.

Источник: arenaev