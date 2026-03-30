Kia EV4 Long Range проверили в реальных условиях: запас хода на 60, 90 и 130 км/ч

Вадим Карпусь

Kia EV4 Long Range перевірили в реальних умовах: запас ходу на 60, 90 і 130 км/год

Kia продолжает активно расширять свою линейку электромобилей, предложив новый Kia EV4, который должен закрыть нишу между компактным EV3 и большим EV6. Модель доступна в кузовах хэтчбек и седан, но именно хэтчбек пока делает ставку на европейский рынок.


Обозреватели Arenaev провели тест автономности версии EV4 Long Range с батареей емкостью 81,4 кВт-ч. Это один из крупнейших аккумуляторов в этом классе. Автомобиль также имел комплектацию GT-line и 19-дюймовые колеса, которые улучшают внешний вид, но немного снижают запас хода. Для сравнения, версия Air с 17-дюймовыми колесами должна быть более экономной, а седан — еще более эффективным из-за лучшей аэродинамики.

Тест автономности Kia EV4

Тест провели в реальных условиях: те же маршруты, одинаковая скорость, заезд в обоих направлениях. Температура воздуха составляла 8°C, что не идеально для электромобилей. При лучших условиях — с летними шинами и меньшими колесами — запас хода мог бы быть выше.

На скорости 60 км/ч EV4 Long Range показал себя очень эффективно. На низких скоростях электродвигатели работают максимально экономно, и хэтчбек даже опережает многих конкурентов с похожей формой кузова. Благодаря емкой батарее автомобиль преодолел 747 км со средним расходом энергии 109 Вт-ч/км.


На скорости 90 км/ч потребление энергии заметно возрастает, ведь аэродинамика начинает играть большую роль. Несмотря на это, модель сохраняет сильные позиции в своем сегменте, обеспечивая автономность 515 км с затратами энергии 158 Вт-ч/км.

На скорости 130 км/ч EV4 все еще держится среди лидеров класса — 346 км с расходом энергии 235 Вт-ч/км. В шоссейном режиме он уступает лишь более аэродинамичным седанам или моделям с более крупными батареями, но все равно обеспечивает достаточный запас хода для длительных поездок.

В сегменте компактных электрокаров Kia EV4 Long Range отличается именно эффективностью и сбалансированностью. Большая батарея на 81,4 кВт-ч формирует универсальный пакет для ежедневных поездок и дальних путешествий. Впрочем, форма кузова не позволяет модели конкурировать с абсолютными рекордсменами тестов. Ближайший конкурент — Renault Scenic E-Tech — имеет еще большую батарею и подобную эффективность, поэтому выигрывает в запасе хода.

Итак, Kia EV4 Long Range не стал рекордсменом, но показал себя как сбалансированный электромобиль с большим запасом хода и достаточной эффективностью.

Источник: Arenaev

