Обновление Stardew Valley 1.6 побило рекорд по количеству одновременных игроков в игре в Steam — более 146 тыс.

Игра Stardew Valley получила масштабное обновление. Версия 1.6 всего за 24 часа после своего выхода на ПК подняла популярность игры до потрясающих высот. Согласно данным SteamDB, этот уютный симулятор фермерства достиг показателя в 146 159 одновременных игроков в Steam, побив предыдущий рекорд игры.

Предыдущий максимум Stardew Valley по количеству одновременных игроков в Steam был достигнут еще в январе 2021 года, вскоре после выпуска обновления 1.5. Тогда игра привлекла внимание у 94 875 пользователей. Что интересно, новый рекорд также выше показателей количества одновременных игроков для новой популярной игры Palworld, продемонстрированных за последнюю неделю. Это довольно впечатляющий результат для инди RPG почти десятилетней давности. Разработчик Эрик «Concerned Ape» Бароне обнародовал некоторые материалы нового обновления 1.6 на X накануне вчерашнего выпуска патча, что, вероятно, помогло привлечь новых и существующих поклонников к игре.

Среди самых интересных нововведений обновления Stardew Valley 1.6 можно назвать большую новую ферму Meadowlands, оптимизированную для разведения животных, возможность перемещения фермы на новое место, новых домашних животных (включая черепах и новые породы кошек/собак) и поддержку нескольких домашних животных, а также немало новых NPC с диалогами. Также разработчик подготовил несколько сюрпризов ─ он не добавил некоторые новые возможности в примечания к выходу Stardew Valley 1.6. Поэтому эти сюрпризы можно открыть только во время игры.

Обновление Stardew Valley 1.6 на данный момент доступно в Steam и GOG. Также уже вышел патч 1.6.1 для исправления нескольких ошибок. Однако разработчик не объявил, когда обновление будет готово для консолей и мобильных устройств. Сейчас игра Stardew Valley продается со скидкой по цене $11,99 (183 грн в Steam).

Источник: The Verge

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