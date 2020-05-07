Обновлённая спецификация NFC получила поддержку беспроводной зарядки WLC





Организация NFC Forum объявила об обновлении беспроводной технологии ближнего действия, которая добавляет беспроводную зарядку к стандарту. Таким образом, будущие устройства с NFC смогут предлагать функции беспроводной зарядки. Хотя их возможности будут более ограничены по сравнению с популярным стандартом Qi, используемым практически на всех других устройствах.

Новый стандарт NFC обеспечивает значительно меньшую мощность, передаваемую беспроводным способом – всего 1 Вт по сравнению с базовой мощностью стандарта Qi в 5 Вт. (Быстрая зарядка Qi может достигать мощности 10 Вт и более на стандартном оборудовании.) И для этого потребуется использовать новые аппаратные компоненты. Потому не получится добавить беспроводную зарядку на существующие устройства с поддержкой NFC простым обновлением прошивки.

Учитывая ограничение по мощности, новый стандарт не позиционируется в качестве замены беспроводной зарядки Qi в энергоёмких смартфонах, а скорее призван дополнить её. В отличие от стандарта Qi, которому требуются физически большие катушки для передачи энергии между устройствами, новая спецификация стандарта беспроводной зарядки WLC для NFC позволяет использовать одну антенну как для передачи данных, так и для зарядки. Идея состоит в том, что небольшие устройства, такие как наушники, фитнес-трекеры или умные часы, могут использовать новый стандарт на основе NFC для зарядки на ходу. В таком случае аналогичным образом оборудованные модулем NFC смартфоны смогут выполнять роль зарядных устройств.

Стандарт WLC только сейчас был добавлен к спецификации NFC, так что потребуется некоторое время, прежде чем производители оборудования начнут использовать его в своих продуктах.

Источник: The Verge