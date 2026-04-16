Играй и заряжай: ученые представили консоль, которая заряжается во время игры

Олександр Федоткін

Грай й заряджай: вчені представили консоль, яка заряджається під час гри

Исследователи из Делфтского технологического университета (TU Delft) создали игровую консоль, которая заряжается от солнечных батарей и ручного механизма.


Механизм зарядки интегрирован непосредственно в игровой процесс. Предыдущая разработка исследователей под руководством Пшемыслава Павельчака представляла игровую консоль на солнечных батареях. Небольшие солнечные панели были интегрированы непосредственно в устройство.

Однако разработчики решили не останавливаться на этом и решили использовать кинетическую энергию не только для генерации энергии для питания, но и для улучшения игрового процесса. Таким образом исследователи Пшемыслав Павельчак и Яспер де Винкель создали новую версию консоли с двумя способами получения энергии для питания.

«Консоль имеет два способа получения энергии. Набор небольших солнечных панелей вокруг экрана и ручку, прикрепленную к правой стороне консоли. Ручка соединена с двигателем постоянного тока, который превращает вращательное движение в электрическую энергию», — объясняет Пшемыслав Павельчак.

Консоль запускает различные ретро-игры, включая Tetris, Super Mario и DOOM. Исследователь Джеймс Бродхед сотрудничал с 60 геймерами, чтобы проверить, как различные конфигурации ручки влияют на игровой процесс. В одном из вариантов ручка использовалась просто для питания. В другой — она генерировала энергию и влияла на игровой процесс.


Например, игроки в DOOM получали бонусы, используя ручку для стрельбы. В Tetris она замедляла движение блоков. В третьем варианте она работала от батареек для сравнения с вариантами без них. Исследователи установили, что в обоих вариантах, когда консоль работала без батареек, геймеры реагировали положительно и выражали удивление технологией.

«Сначала меня довольно сильно раздражало, когда садилась батарея. Но после нескольких использований я начал получать от этого наслаждение. Я будто знал, что это произойдет, я знал, что могу это предвидеть», — рассказывает один из тестировщиков.

Другой пользователь отметил, что был значительным образом зависимым от собственного смартфона, соцсетей и подобного. Однако эта консоль разряжается и ее нельзя использовать непрерывно. Большинство пользователей оценили оригинальность ручки и выразили восхищение, особенно во время игры в DOOM. По словам одного из них, предоставление ей функции стрельбы сделало игру интереснее и улучшило ее возможности.

«Нам нужно учитывать эргономику, потому что, например, некоторые геймеры испытывали трудности с одновременным сочетанием игрового процесса и вращения ручки. И мы могли бы поэкспериментировать с другими способами получения энергии, такими как сжатие или натяжение», — отмечает Джеймс Бродхед.

По его словам, геймеры до сих пор помнят эти культовые игры прошлого и не хотят, чтобы они менялись. Существует много возможностей для создания новых игр со встроенными средствами генерации энергии.

Ранее мы писали, что новый смартфон Frog RS1 прячет под дисплеем геймпад и может заменить консоль. Microsoft сообщила, что в апреле начнет постепенное развертывание полноэкранного интерфейса Xbox для компьютеров с Windows 11.

