Оборона Києва: корисна інформація

Київ живе в умовах воєнного стану. Інфраструктура Києва стабільно працює, подається світло, тепло та вода. Лікарні працюють у посиленому режимі. У столиці зведені укріплення на в’їздах у місто, встановлені блокпости.

Комендантська година

У місті діє комендантська година – із 20:00 до 7:00. У цей час містянам заборонено виходити на вулицю. Єдиний виняток: коли у разі повітряної тривоги необхідно дістатися до укриття.

Повітряна тривога

Отримувати сповіщення про повітряну тривогу можна у застосунку , увімкнувши сповіщення, та у Telegram-каналі КМДА: .

Укриття

Найближче до вас укриття можна знайти на інтерактивній мапі. У режимі укриття нині працює і метро.

Якщо ви залишаєтеся вдома, то варто дотримуватися правил світломаскування: зашторювати вікна, вимикати світло.

Магазини

Удень мешканців закликають не виходити з домівок та не пересуватися містом без нагальної потреби. Магазини, торговельні мережі та аптеки можуть працювати із 08:00 до 19:00. Наголошуємо, що в місті повністю заборонений продаж алкоголю.

Містян закликають допомагати близьким, особливо літнім людям, із забезпеченням їх найнеобхіднішим: продуктами, ліками тощо.

Мапа точок продажу хліба —

Гуманітарний штаб

У місті організовано для забезпечення Києва їжею, товарами першої необхідності, медикаментами тощо. Сюди можна звернутися, якщо ви потребуєте допомоги або готові її надавати.

Гуманітарний штаб працює за наступними напрямами:

Медикаменти та ліки

Продукти харчування

Предмети першої необхідності

Логістичні послуги

Людські ресурси (волонтери)

Наразі гуманітарний штаб потребує волонтерів на склади із продовольством та волонтерів-фармацевтів, які працюватимуть із партіями медикаментів, що поступають до Києва. Для цього потрібно з .

Гуманітарний штаб Києва пропонує продукти харчування закладам, які готують обіди для військових, тероборони, людям в укриттях та біженцям. Заклади харчування для отримання продуктів мають заповнити форму:

Мапа Гуманітарних штабів —

Транспорт

З 08:00 до 19:00 наземний транспорт та метрополітен працює у скороченому складі і лише за тими маршрутами, де можливо забезпечити перевезення.

Водіям суворо заборонено пересуватися смугою громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстрених служба, а також військовій техніці і транспорту.

У Києві для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький мости

Це стосується і приватного, і громадського транспорту.

Місто просить не залишати авто біля залізничного вокзалу. Звідти триває евакуація жінок і дітей потягами. Зараз покинуті автівки, які блокують під’їзд до вокзалу, служби евакуюють на вулиці поруч – Жилянську, Саксаганського та інші.

Але військова адміністрація попереджає, що безконтрольно залишені на Привокзальній площі авто, що блокують проїзд і швидку евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони і захисту Києва.

Місто закликає водіїв пропускати швидкі та автівки із гуманітарною допомогою.

Аптеки та медицина

В умовах воєнного стану крамниці та аптеки за можливості забезпечуються всіма необхідними запасами.

Зокрема, кияни, хворі на цукровий діабет, можуть придбати інсулін за електронним або паперовим рецептом.

Перелік працюючих аптек, зокрема тих, у яких можна отримати ліки за такими рецептами, постійно оновлюється.

Міська влада закликає мережі приватних аптек організувати роботу, аби кияни мали доступ до медикаментів. Для цього бізнесу треба звернутися до гуманітарного штабу, контакти на сайті: .

Київський міський онкологічний центр готовий для надання фахової спеціалізованої допомоги киянам, які її потребують.

Для онкохворих киян працює цілодобовий телефон для звернень.

Цілодобовий телефон для звернень: 067-703-60-70.

Телефон доступний із 10:00 до 13:00: 044-365-04-27.

Номери призначені для консультацій пацієнтів і організації спеціального та паліативного лікування хворих. Передайте цю інформацію всім, хто її потребує.

Київський міський центр крові приймає донорів із 8:00 до 16:00.

Кров приймають на правому та лівому берегах:

▫️вул. Максима Берлинського, 12 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити (правобережна частина міста).

▫️вул. Петра Запорожця, 26 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові (лівобережна частина міста).

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 093-199-34-16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

Також у місті цілодобово працюють травмпункти. Мапа травмпунктів столиці доступна у застосунку «Київ Цифровий» або за .

Важливо, що в Києві надається нефрологічна та ендокринологічна медична допомога. Телефони Центру нефрології та діалізу (із 11:00 до 14:00): 044 540 96 04; 073 442 29 56; 095 105 03 93.

Киянам з ендокринною патологією організовано надання спеціалізованої допомоги та оперативне консультування хворих телефоном. Отримати інформацію можна за телефонами: 044 234 53 13; 044 262 39 33; 044 262 18 76; 044 278 61 86.

У столиці невідкладна стоматологічна допомога надається безвідмовно та безоплатно із 10:00 до 16:00.

Графік роботи та адреси можуть змінюватися, оскільки місто живе в умовах воєнного стану. Доцільним буде пересвідчитися щодо роботи конкретного закладу за телефонами, які надаються нижче.

Лівий берег

вул. А. Навої, 1

(хірург, терапевт, дитячий)

(044) 512-16-47

вул. Вербицького, 3-Б

(Хірург, терапевт)

(044) 564-61-84

вул. Харківське шосе, 121

щелепно-лицьове відділення

КМКЛ № 1, хірургічна стоматологія

(044) 561-17-30

Правий берег

вул. Іллєнка, 69-А

(Хірург, терапевт, дитячий)

+380 (67) 449 31 10

вул. Кирилівська 119/1

(Лікар стоматолог-хірург)

із 11:00 до 16:00

Нагадуємо алгоритм дій у разі, якщо людина помирає вдома.

Зателефонувати лікарю, з яким у померлого підписана декларація, а за відсутності зв’язку – до медзакладу, у якому працює лікар

Якщо декларації не було – до найближчого центру первинної медико-санітарної допомоги.

Створені корисні мапи для киян

Мапа Гуманітарних штабів —

Мапа точок продажу хліба —

Мапа зоомагазинів —

Мапа аптек —

Також вони вже доступні в застосунку «Київ Цифровий».

Міські служби



Тих киян, які мають фінансову та технічну можливість, просять оплатити житлово-комунальні послуги.

Багато працівників ЖКГ вже захищають Україну в лавах Збройних Сил та підрозділах територіальної оборони. Попри нестачу працівників, підприємства житлово-комунального господарства міста продовжують працювати і забезпечувати киян життєво необхідними послугами навіть попри серйозні ризики.

Місто звертається до киян із проханням: хто сьогодні має фінансову та технічну можливість оплатити житлово-комунальні послуги – зробити це. Так міська система зможе отримати необхідні ресурси для аварійних робіт.

Звертаємо увагу, що у разі відсутності внесених показників приладів обліку за лютий 2022 року показники будуть актуалізовані та відкориговані після стабілізації ситуації.

Сміттєвози в Києві працюють у штатному режимі, але киян просять викидати, у першу чергу, органіку та засоби гігієни.

Виконання цих пунктів допоможе місту забезпечувати регулярне вивезення відходів, а також безпеку працівників:

викидайте в контейнери, у першу чергу, лише органіку та засоби гігієни

поки не викидайте пластик, папір, картон та інші відходи, які можна деякий час складувати в помешканні

не викидайте відходи без пакетів чи в розірваних пакетах – через це вантажники витрачають зайвий час, щоб зібрати розкидане у дворі сміття.

Усі міські служби можуть працювати тільки до настання комендантської години. Тобто із 07:00 до 20:00.

Власників ветеринарних магазинів, аптек та клінік місто просить забезпечити роботу, аби кияни мали змогу подбати про домашніх улюбленців. У разі виникнення проблем із організацією роботи, приватний бізнес може звернутися до гуманітарного штабу:

Мапа зоомагазинів —

Також місто закликає інтернет-провайдерів організувати підключення сховищ Києва до Wi-Fi. Адже комунікація і швидкий доступ до інформації зараз мають критичне значення.

Контакти підтримки IT-департаменту: [email protected].

Безпека

Міська влада закликає бути пильними і одразу повідомляти правоохоронцям та військовим про підозрілих осіб!

Якщо ви помітили ворожі війська або ДРГ, повідомляйте про це до СБУ за допомогою чат-боту .

Також інформацію можна відправляти до чат-боту @stop_russian_war.

У поліцію повідомляйте про факти мародерства. Мародери будуть знешкоджуватися без попередження.

Дякуємо усім, хто обороняє місто та допомагає захисникам!

Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації.