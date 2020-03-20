Очередное возрождение легенды. Представлен телефон Nokia 5310 с QVGA-дисплеем, поддержкой только связи 2G и ценой менее €40

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В дополнение к обновлённой линейке смартфонов компания HMD Global подготовила к выпуску и новый кнопочный телефон Nokia 5310, который продолжает линейку модернизированных классических моделей Nokia.

Устройство 2020 года имеет такую же раскраску, как некогда популярная модель Nokia 5310 XpressMusic. Новинка также содержит органы управления воспроизведением музыки на боковых гранях корпуса.

Пользователям предлагается 2,4-дюймовый цветной дисплей с QVGA разрешением, под которым расположились цифровые кнопки. Диагональ экрана в новой модели увеличилась на 0,3 дюйма, но разрешение осталось неизменным. Устройство содержит 16 МБ встроенной памяти, слот для установки карты памяти microSD ёмкостью до 32 ГБ, стерео динамики на фронтальной панели и 3,5-миллиметровый звуковой разъём для подключения наушников. Также аппарат несёт на борту FM-радио и модуль беспроводной связи Bluetooth. Ёмкость батареи составляет 1200 мАч. Следует отметить, что новинка представляет собой двухдиапазонный 2G мобильный телефон. Так что он не будет работать в тех странах, где поддержка этого стандарта связи прекращена.

Мобильный телефон Nokia 5310 поступит в продажу в марте по рекомендованной розничной цене €39.

Источник: gsmarena