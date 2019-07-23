Одесские разработчики Nextpage предлагают новый дизайн сайта Верховной рады Украины [Концепт]





Одесская Web-студия Nextpage по своей инициативе разработала новый дизайн для сайта Верховной рады Украины. Разработчики считают, что нынешний дизайн сайта непрозрачен, сложен в навигации и далек от пользователей, поэтому они предлагают новый дизайн, который сделает сайт проще и удобнее в использовании.

Еще раз для ясности: проект, разработанный web-студией — это не государственный заказ, а личная инициатива компании. Как отмечают авторы, этим проектом они хотят обратить внимание на проблему отсутствия коммуникации между политиками и людьми, которые своими голосами и дают им пропуск в Верховную Раду.

Что предлагают разработчики?

Во-первых, они выступают за то, чтобы первым делом изменить навигацию на сайте, а также сделать более доступными полезные данные, в том числе о посещаемости депутатами заседаний, результатов их голосования и количества поданным каждым законопроектов. По словам разработчиков, необходимо вести подробную статистику, чтобы избиратели могли контролировать работу своих представителей.

Во-вторых, эта статистика должна быть наглядной. Для этого требуется полностью переработать дизайн, приведя его в соответствие с современными трендами. На обновленном сайте должно быть меньше текста и больше инфографики, таблиц, а интерфейс должен быть адаптирован как под экраны компьютеров, так и под смартфоны.

И, в-третьих, Nextpage предлагают превратить обновленный сайт в полноценный пресс-центр. Это необходимо с учетом требований нынешней эпохи информационных войн и многочисленных вбросов заведомо фейковой информации. Сейчас раздел новостей на сайте захламлен и не дает четкого понимания о работе парламентариев.

Источник: mayak.org.ua