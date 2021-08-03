Один из крупнейших американских стриминговых сервисов Roku открывает офис разработки в Киеве

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Американская компания Roku, которая является одним из ведущих стриминговых сервисов в США, открывает офис разработки в Киеве. Компания уже начала поиск сотрудников в киевский R&D-офис, разместив в LinkedIn две вакансии: Site Director и Senior Technical Recruiter, сообщает издание AIN.UA.

В данный момент количество будущих сотрудников украинскиого офиса не озвучивается. Всего у Roku 11 офисов в США, Великобритании, Дании и Китае.

Roku — это одна из ведущих платформ потокового видео в США, которая выпускает телевизионные приставки и телевизоры на собственной операционной системе Roku OS. По количеству установленных ОС в США в 2020 году Roku опередила компанию Samsung. Также она занимает 38% рынка стриминговых плееров США. Помимо США сервис присутствует в Канаде, Великобритании, Франции, Ирландии, Мексике, Бразилии и некоторых странах Латинской Америки.

Отметим, что компания Roku была основана в 2002 году бывшим вице-президентом Netflix Энтони Вудом. Изначально она существовала как подразделение Netflix, в которое материнская компания инвестировала порядка $5,7 млн. В первом квартале 2021 года компания отчиталась о доходе в $492,9 млн.

Источник: AIN.UA