Один электрод толщиной с волос делает ЭЭГ лучше, чем обычная техника

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Исследователи из Университета Пенсильвании в США создали электрод толщиной с волос, способный существенно упростить проведение процедуры электроэнцефалограммы.

Обычно во время процедуры ЭЭГ используют не менее 21 электрода, которые крепят к голове пациента. Однако разработчики уверяют, что их электрод способен заменить остальные.

«Этот электрод обеспечивает более последовательный и надежный мониторинг сигналов ЭЭГ и может носиться незаметно, что повышает как функциональность, так и комфорт для пациента», — объясняет профессор инженерных наук и механики в Университете Пенсильвании Тао Чжоу.

ЭЭГ используют для регистрации электрической активности мозга при диагностике и мониторинге неврологических заболеваний, например, эпилепсии, судорог, нарушений сна или повреждений мозга. Жесткость электродов, которые используются, приводит к тому, что даже незначительное движение может вызвать лишний шум и помехи в записи. Поэтому пациенты должны находиться в обездвиженном положении во время процедуры.

Обычно используются увлажненные электроды, которые требуют нанесения специального геля для улучшения контакта с кожей головы. Этот гель может оставаться в волосах, а со временем высыхает и его необходимо наносить повторно.

Как отмечает Тао Чжоу, новый электрод может в корне изменить подход к процедуре ЭЭГ, улучшая связь с кожей головы без необходимости нанесения геля. Этот электрод также можно носить прикрепленным к голове в течение длительного времени, продолжая заниматься обычными делами и не привлекая к себе внимания.

Электрод был напечатан на 3D-принтере из полимерного гидрогеля шириной 300 мкм и напоминает прядь волос. Он крепится к голове с помощью биоклея, который также можно напечатать на 3D-принтере. По результатам тестов этот клей оказался почти вдвое прочнее геля, которым смазывают голову перед процедурой ЭЭГ. Биоклей оставался на месте даже после приема душа и легко снимался, не повреждая кожу головы.

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Исследователи проверили надежность электрода во время долгосрочного ношения на голове и его электрические характеристики по сравнению с несколькими электродами во время стандартной процедуры ЭЭГ. Даже когда участники исследования занимались собственными делами, электрод надежно крепился на голове в течение 24 часов. Напряжение также оставалось стабильным без значительного повышения через 12 и 24 часа. Электрод поддерживал более надежный контакт с головой, чем обычные электроды, крепящиеся с помощью геля.

Исследователи планируют разработать беспроводную версию своего устройства, открывая широкий спектр возможностей для применения такого типа электродов. Они убеждены, что разработанное ими устройство может использоваться в потребительских товарах для здоровья, в частности, портативных устройствах для диагностики состояния психического здоровья, уровня стресса и когнитивных функций.

«Также можно интегрировать в системы интерфейса мозг-компьютер, повышая удобство использования и комфорт, тем самым расширяя их применение в таких областях, как вспомогательные технологии для людей с ограниченными возможностями, виртуальная реальность и даже улучшая взаимодействие человека с компьютером в повседневных задачах», — убеждают разработчики.

Исследование было опубликовано в журнале NPJ – Biomedical Innovations

Источник: New Atlas

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