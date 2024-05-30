Конкурент Neuralink имплантировал рекордные 4096 электродов в мозг человека

Нейростартап Precision Neuroscience имплантировал 4096 электродов в мозг человека, что вдвое больше предыдущего рекорда в 2048 электродов, установленного в 2023 году. Интересно, что компанию возглавляет экс-инженер Neuralink Илона Маска, которая лишь недавно начала испытания на людях.

Тест Precision Neuroscience провели в заведении Маунт-Синай в Нью-Йорке в рамках основной операции на мозге. В апреле пациенту удалили опухоль, а после хирургов за работу взялась команда Precision, временно имплантировав мужчине четыре массива системы Layer 7 Cortical Interface, каждый из которых содержал 1024 электрода (в сумме — рекордные 4096).

Во время контакта с головным мозгом пациента электроды записали огромный массив информации с участка мозга площадью 8 кв. см — известного как моторно-сенсорная граница. Компания утверждает, что эти данные являются ключевыми для создания технологии, которая могла бы считывать и понимать намерения пользователя.

В отличие от Neuralink, Precision Neuroscience разработала свои имплантаты неинвазивными — микроэлектроды контактируют с тканью мозга, но не проникают в нее. Neuralink Илона Маска вместо этого разработал интерфейс, который протягивает гибкие провода на несколько миллиметров в мозг, что грозит небольшими повреждениями. Уже во время первого испытания сообщалось, что некоторые из них отсоединились от мозга пациента.

Руководитель Neuroscience Бен Рапопорт был соучредителем Neuralink и отошел из компании Маска из-за проблем с безопасностью.

В целом основная цель всех разработчиков BCI (интерфейс мозг-компьютер) создать жизнеспособный инструмент, который сможет трансформировать мысли пациентов с дегенеративными заболеваниями в движения курсора на экране — чтобы частично восстановить их способность к общению, или же позволить людям с травмами позвоночника работать за компьютером.

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Интерфейс Layer 7 предназначен для имплантации через небольшой разрез, тогда как операционный робот Neurlink требует значительно большего отверстия. Precision Neuroscience также утверждает, что ее матрицы BCI можно отсоединить от мозга при необходимости, не причиняя вреда.

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