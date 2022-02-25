СБУ закликає громадян не вірити фейкам та користуватися офіційною інформацією

Офіс Президента, Служба безпеки України закликають громадян не вірити фейкам та користуватися офіційною інформацією.

«Перестаньте вірити і брати будь-які неперевірені інформаційні матеріали. Не вірте чуткам і фейкам! Ключовим фейком є те, що нібито ЗСУ відступає, програє, здається, — всього цього нема. Хлопці демонструють фантастичний героїзм. Почуйте ці слова!», — звернувся на брифінгу 25 лютого радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він додав, що українські військові на всіх ділянках героїчно відстоюють свої позиції.

Водночас Служба безпеки України наголошує, що від імені відомства у Telegram та інших месенджерах розповсюджують фейк, що нібито СБУ вимагає від українців перейти за посиланням, аби «пройти перевірку».

«Це посилання, схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайн-ресурс Служби», — наголошують у СБУ.

Насправді за посиланням пропонують додати новий пристрій до акаунта. Після цього ворог отримує доступ до всієї історії переписки (крім секретних чатів), а також зможе писати від імені персонально акаунта.

Тому СБУ закликає у жодному разі НЕ ПЕРЕХОДИТИ ЗА ПОСИЛАННЯМ та не сканувати QR-код!

Нагадуємо, що офіційні інформканали СБУ це:

Сайт – www.ssu.gov.ua

(без жодних додаткових символів!)

Facebook https://www.facebook.com/SecurSerUkraine (верифікована сторінка, обов’язково – із синьою галочкою)

Telegram – https://t.me/SBUkr

(верифікований канал, обов’язково – із синьою галочкою)

Дбайте про інформаційну та кібербезпеку!

Офіційні державні канали для отримання інформації у мережах:

Офіс Президента України https://www.facebook.com/president.gov.ua

Генеральний штаб Збройних сил України https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Кабінет Міністрів України https://www.facebook.com/KabminUA

Міністерство оборони України https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA

Міністерство внутрішніх справ https://www.facebook.com/mvs.gov.ua

Національна поліція України https://www.facebook.com/UA.National.Police

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA

Державна прикордонна служба України https://www.facebook.com/DPSUkraine

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки https://www.facebook.com/StratcomCentreUA

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України https://www.facebook.com/dsszzi

Сухопутні війська ЗС України https://www.facebook.com/UkrainianLandForces

Військово-морські сили ЗСУ https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

Територіальна оборона ЗСУ https://www.facebook.com/TerritorialDefenseForces

Щодо руху транспорту та роботи інфраструктурної галузі:

Міністерство інфраструктури України https://t.me/miUkraune

Укрзалізниця https://t.me/UkrzalInfo

Украерорух https://t.me/uksatse_official

Укравтодор https://www.facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” https://www.facebook.com/airportboryspil/

Адміністрація морських портів України https://www.facebook.com/uspa.gov.ua

Міжнародний аеропорт “Львів” https://www.facebook.com/lvivinternationalairport/

Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ) https://www.facebook.com/DSBT.UA

Закликаємо усіх громадян зберігати спокій і за можливості залишатися вдома!

https://www.kmu.gov.ua/news/ofis-prezidenta-sbu-zaklikaye-gromadyan-ne-viriti-fejkam-ta-koristuvatisya-oficijnoyu-informaciyeyu