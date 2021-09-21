



Організатори конкурсу незалежних розробників Східної Європи Indie Cup представили переможців літнього сезону. Титул найкращої гри для ПК забрав роуглайт-сітібілдер Against the Storm. Квест з незвичайним візуальним стилем Mechanic 8230, який претендував на рекордні 6 нагород, переміг у двох номінаціях – Rising Star для невеликих команд без видавця, а також в Critics’ Choice, виборі ігрових журналістів.

Повний список переможців виглядає наступним чином:

Зазначимо, що на одинадцятий кубок розробники подали рекордні 265 заявок, з них 178 пройшли до основного етапу Indie Cup S’21. З усіма іграми, які потрапили в шортлист, можна ознайомитися в спеціальному розділі сайту.

Конкурсні проєкти судили представники компаній Rockstar Games, CD Projekt Red, Focus Entertainment, Ubisoft, NVIDIA, Wargaming, Pixonic, 101XP, Humble Bundle і багатьох інших. А також ігрові журналісти, блогери, переможці минулих кубків і навіть самі гравці – в рамках спеціальної номінації Players’ Choice.

Indie Cup S’21 став ще масштабнішим, у ньому могли брати участь ігри із 22 країн: Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Монголії, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Таджикистану, Туреччини, Узбекистану, України, Чехії.

Джерело: Indie Cup