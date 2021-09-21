Оголошені ігри-переможці літнього сезону Indie Cup S’21 — Against the Storm, Mechanic 8230, Portal Walk та інші
Організатори конкурсу незалежних розробників Східної Європи Indie Cup представили переможців літнього сезону. Титул найкращої гри для ПК забрав роуглайт-сітібілдер Against the Storm. Квест з незвичайним візуальним стилем Mechanic 8230, який претендував на рекордні 6 нагород, переміг у двох номінаціях – Rising Star для невеликих команд без видавця, а також в Critics’ Choice, виборі ігрових журналістів.
Повний список переможців виглядає наступним чином:
- Best PC Game — Against the Storm (Eremite Games)
- Best Mobile Game — Portal Walk (ART&FACT)
- Rising Star — Mechanic 8230 (Nudiventra)
- Critics’ Choice — Mechanic 8230 (Nudiventra)
- Streamers’ Choice — Despot’s Game (Konfa Games)
- Players’ Choice — Turbo Sloths (RainStyle Games)
- Best Art — Harmony’s Odyssey (Mythic Owl)
- Best Audio — Flippin Kaktus (rage++)
- Best Unreal Engine Game у партнерстві з платиновим спонсором кубка Unreal Engine — Cycled (TwistedNail)
- Most Promising Unreal Engine Game у партнерстві з платиновим спонсором кубка Unreal Engine — NORR: Will Walker (GWE Games)
- Best Unity Game — Cognition Method (Team Cognition)
- Xsolla’s Choice у партнерстві з золотим спонсором кубка Xsolla — Against the Storm (Eremite Games)
Зазначимо, що на одинадцятий кубок розробники подали рекордні 265 заявок, з них 178 пройшли до основного етапу Indie Cup S’21. З усіма іграми, які потрапили в шортлист, можна ознайомитися в спеціальному розділі сайту.
Конкурсні проєкти судили представники компаній Rockstar Games, CD Projekt Red, Focus Entertainment, Ubisoft, NVIDIA, Wargaming, Pixonic, 101XP, Humble Bundle і багатьох інших. А також ігрові журналісти, блогери, переможці минулих кубків і навіть самі гравці – в рамках спеціальної номінації Players’ Choice.
Indie Cup S’21 став ще масштабнішим, у ньому могли брати участь ігри із 22 країн: Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Монголії, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Таджикистану, Туреччини, Узбекистану, України, Чехії.
Джерело: Indie Cup