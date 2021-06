Почався прийом заявок на участь у конкурсі розробників ігор Indie Cup S’21

Усього декілька місяців тому закінчився зимовий етап найбільшого конкурсу незалежних розробників ігор Східної Європи Indie Cup W’21, а його організатори, українська компанія GTP Media, вже оголосили про початок нового етапу – літнього сезону Indie Cup S’21. До 13 липня розробники можуть подати свій проєкт на кубок і поборотися за перемогу в одній з 10 номінацій.

Indie Cup S’21 стає ще масштабнішим, тепер у ньому можуть брати участь розробники з 22 країн: Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Грузії, Естонії, Казахстану, Киргизстану, Латвії, Литви, Молдови, Монголії, Польщі, Росії, Румунії, Словаччини, Таджикистану, Туреччини, Узбекистану, України, Чехії.

Конкурсні проєкти можна подати на 10 номінацій:

Best PC Game;

Best Mobile Game;

Rising Star;

Best Art;

Best Audio;

Critics’ Choice;

Streamers’ Choice;

Players’ Choice;

Best Unreal Engine Game;

Best Unity Game.

А також дві спеціальні номінації: Kefir Excellence Award і «Найкраща гра за версією Xsolla».

У цьому сезоні традиційно сильний склад журі – конкурсні проєкти судять представники компаній CD Projekt Red, Focus Home, Ubisoft, NVIDIA, Wargaming, Pixonic, 101XP, Humble Bundle та багатьох інших. А також ігрові журналісти (включаючи й представника ITC.ua), блогери, переможці минулих кубків і навіть самі гравці – в рамках спеціальної номінації Players ‘Choice.

Графік Indie Cup S’21:

15 червня – початок приймання робіт;

13 липня – завершення приймання робіт;

22 липня – публікація всіх учасників на сайті кубку;

12 серпня – презентація номінантів;

14 вересня – оголошення переможців.

З правилами приймання проєктів на Indie Cup S’21 можна ознайомитися на сайті конкурсу.