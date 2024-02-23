Охрана, отмена: Mercedes-Benz отказывается от плана продавать только электромобили к 2030 году

Около 3 лет назад Mercedes-Benz объявила о своем плане — к 2025 году каждая серийная модель производителя должна иметь полностью электрическую версию, а к концу текущего десятилетия бренд станет полностью электрическим и будет продавать исключительно электромобили. Однако теперь компания сообщила, что она отказывается от своего плана продавать только электромобили после 2030 года.

3 года назад, объявляя о своем плане электрификации, компания предостерегала, что откажется от ДВС там, «где это позволено рынками». Похоже, что в настоящее время рынок не позволяет Mercedes выполнить свои планы. Компания заявила в своем финансовом отчете за четвертый квартал 2023 года, что ожидает, что только 50% продаж будет приходиться на полностью электрические электромобили. Это существенное падение ожиданий по сравнению с некогда радужными прогнозами. Бензиновые и гибридные транспортные средства останутся частью будущего компании на долгие годы.

«Клиенты и рыночные условия будут определять темп трансформации», — говорится в отчете Mercedes. «Компания планирует удовлетворять различные потребности клиентов, будь то полностью электрическая трансмиссия, или электрифицированный двигатель внутреннего сгорания, до 2030-х годов».

Даже в Европе, где рост продаж электромобилей опережает Северную Америку, Mercedes не ожидает перехода на продажу только электромобилей в ближайшее время, сказал генеральный директор компании Ола Келлениус.

Учитывая рыночные условия, автопроизводители выражают больше осторожности относительно будущего электромобилей. Генеральный директор Tesla Илон Маск предупредил, что компания готовится к значительному замедлению роста продаж в 2024 году. В то же время компании, которые занимаются исключительно электромобилями, такие как Rivian и Lucid, заявили, что ожидают, что в этом году производство останется на уровне предыдущего года. Другие компании, такие как GM и Ford, отложили строительство завода или отменили новые модели.

В прошлом году продажи электромобилей в США составили почти 8% от общего количества, а в Европе — 13%. Продажи все еще растут, но клиенты становятся более разборчивыми в цене, одновременно выражая беспокойство относительно времени зарядки и надежности. Между тем продажи гибридов значительно выросли.

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Источник: The Verge

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