Mercedes-Benz: К 2025 году у всех наших моделей будет полностью электрическая версия, а с 2030 года мы полностью перейдем на электромобили





Сегодня немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz огласил основные пункты новой стратегии перехода к полностью электрическим моделям, на которую собирается потратить более 40 млрд евро в период с 2022 по 2030 год. В результате уже к 2025 году у каждой серийной модели производителя будет полностью электрическая версия, а к концу текущего десятилетия бренд станет полностью электрическим и будет продавать исключительно электромобили.

К 2022 году электромобили (BEV) будут присутствовать абсолютно во всех сегментах, в которых работает компания. Начиная с 2025 года все новые модели будут строится исключительно на новых архитектурах, созданных только для электрических моделей. В рамках данного плана будут представлены сразу три платформы:

MB.EA — основная модульная платформа для средне- и крупноразмерных пассажирских электромобилей

AMG.EA — специализированная высокотехнологичная платформа для высокопроизводительных электромобилей, ориентиованная на клиентов Mercedes-AMG

VAN.EA — платформа для фургонов и легких коммерческих электромобилей, которые будут использоваться бизнесом для развития экологически чистых автопарков

Mercedes-Benz также приобретет британский стартап YASA, чтобы получить доступ к электродвигателям нового поколения. При этом компания также продолжит работать над улучшением фирменных электродвигателей eATS 2.0. Немцы оценили внутреннюю потребность в батареях для электромобилей в более чем 200 ГВтч, и для удовлетворения подобных запросов планирует построить восемь гигафабрик по всему миру как дополнение к девяти заводам, создание которых было анонсировано ранее.

Немцы продолжат вкладываться в развитие зарядной инфраструктуры. В частности, уже в конце текущего года вместе с выходом электрического флагмана Mercedes-Benz EQS начнет работать новый сервис Plug & Charge, который существенно упростит процесс зарядки электромобилей. Существующая система Mercedes me Charge уже сейчас располагает 530 тыс. зарядных точек по всему миру, а благодаря сотрудничеству с Shell Recharge это количество вырастет еще больше.

Начиная с 2022 года Mercedes-Benz будет производить восемь электромобилей на семи фабриках, размещенных на трех континентах, чтобы удовлетворить растущий спрос на электрические модели. Если ранее компания нацеливалась на долю продаж гибридов и электромобилей в размере 25% к 2025 году, то теперь прогнозирует вдвое более высокий результат в размере 50%.

Источник: Mercedes-Benz