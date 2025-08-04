Окна-самомойки: в Китае научились чистить стекло электрическим полем

Китайские ученые из Чжэцзянского университета разработали самоочищающееся стекло, использующее электрическое поле для удаления пыли и других частиц с поверхности.

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Частицы загрязняют любые поверхности, от окон до фасадов домов и поверхностей солнечных панелей. Их удаление обычно требует средств, времени и немалых усилий.

В проведенных экспериментах китайские исследователи продемонстрировали, что заряженные частицы под действием переменного электрического поля начинают непросто двигаться в сторону, а меняют направление движения или вообще отскакивают от поверхности. Многие современные методы очистки оказываются неэффективными в условиях высокой сухости и значительного количества пыли. Такие технологии, как электродинамические экраны, устанавливаемые на марсоходах, имеют потенциал для удаления пыли без необходимости использования соответствующей жидкости или абразивного воздействия.

Однако их эффективность была ограничена недостаточным пониманием того, как именно движутся частицы или отделяются от поверхности. При отсутствии четких физических моделей ученым пришлось искать оптимальные конструкции, ведь существующие системы до сих пор не способны эффективно удалять мелкую пыль, особенно, если покрытие неравномерное.

Изучая, как размер частиц и напряжение электрического поля влияют на это движение, китайские исследователи создали тонкое прозрачное стекло, толщиной 0,62 мм, способное самоочищаться от органических и неорганических частиц без необходимости вмешательства человека. При этом это прозрачное стекло способно самоочищаться буквально за считанные секунды, удаляя 98% частиц без использования воды, химикатов и значительных затрат энергии.

Разработка китайских ученых может привести к появлению коммерческого самоочищающегося стекла и может использоваться, например, в качестве поверхности для солнечных панелей, окон в высотных зданиях. Это самоочищающееся стекло не только удаляет грязь и пыль, но и предотвращает их повторное появление. Ученые определили, что электрическое поле отталкивает заряженные частицы в воздухе и не дает им оседать на поверхности.

Исследователи назвали это «эффектом экранирования частиц», снижающим накопление пыли в воздухе на 90%. Это обеспечивает постоянную защиту в условиях песчаных бурь и высокой концентрации пыли в воздухе. Благодаря прозрачности стекло хорошо подходит для мест, где важно хорошее освещение. Оно лишь немного ослабляет видимый свет, причем большинство потерь приходится на инфракрасный диапазон.

Это стекло идеально подходит для солнечных панелей, автомобилей, крыш, теплиц, и окон многоэтажных домов. Процесс производства включает в себя травление электродов на стеклянной пластине и покрытие их тонкой защитной пленкой без необходимости задействования дорогостоящего оборудования.

Результаты опубликованы в журнале Advanced Science

Источник: Interesting Engineering