Простой «мозг» из гидрогеля «научился» играть в Pong — новые возможности для адаптивных материалов

Исследователи из Университета Рединга успешно продемонстрировали ограниченное поведение «обучение» простого гидрогеля из электроактивного полимера (EAP) в связке с массивом электродов. Это было продемонстрировано с помощью системы управления гелем EAP, которая воспроизводила адаптированную версию классической видеоигры Pong. Кроме того, казалось, что система управления гелем EAP, или «мозг», достигла пика своих возможностей игры в Pong примерно через 20 минут.

Хотя система управления гелем EAP, безусловно, никоим образом не напоминает сознательную жизнь, она все равно демонстрирует неотъемлемую способность, для которой материал не был разработан.

Инженер Винсент Стронг из Университета Рединга объясняет это следующим образом:

«Скорость, с которой гидрогель здувается, занимает гораздо больше времени, чем время, необходимое для его разбухания в первый раз, то есть последующее движение ионов зависит от его предыдущего движения, что является чем-то вроде постоянной перегруппировки ионов в гидрогеле, основанной на предыдущих перегруппировках в гидрогеле, которые продолжаются с того времени, когда он был создан и имел однородное распределение ионов».

По сути, это доказывает, что гидрогели EAP имеют гораздо больше перспектив, чем их текущее типичное использование. Как объясняет инженер биомедицины из Университета Рединга Йосикацу Хаяси, «наше исследование показывает, что даже очень простые материалы могут демонстрировать сложное, адаптивное поведение, которое обычно связано с живыми системами или сложным ИИ. Это открывает захватывающие возможности для разработки новых типов умных материалов, которые могут обучаться и адаптироваться к окружающей среде».

В будущем подобные материалы могут привести к огромному прогрессу в таких областях, как протезирование, мягкая робототехника и адаптивные материалы в целом. В настоящее время исследование в основном служит для подтверждения того, что «системы обучения и адаптации в живых системах могут быть более универсальными, чем считалось ранее».

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Исследователи планируют продолжать экспериментировать с такими гидрогелями EAP, чтобы найти пределы его возможностей «памяти» и применить его для других задач. В прошлом они также продемонстрировали способность материала имитировать биение сердечной ткани.

Источник: tomshardware

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