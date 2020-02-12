OLX опубликовал рейтинг поисковых запросов украинцев за 2019 год, самые популярные запросы — квартира и велосипед, самый популярный гаджет — iPhone 7 [инфографика]





Онлайн-сервис OLX опубликовал рейтинг самых популярных поисковых запросов украинцев за 2019 год. Наибольшее количество поисковых запросов в прошлом году пришлось на такие позиции, как: квартира — более 8,1 млн запросов, велосипед — 5,8 млн, диван — 4,88 млн, кроссовки — более 4,84 млн запросов и работа — больше чем 4,2 млн запросов. Кроме квартир, люди также искали дома — 3,3 млн запросов. Среди спортивных брендов лидируют Adidas и Nike, с небольшим отрывом в пользу первого. Самым популярным девайсом для украинцев в ​​2019 году стал iPhone 7, в целом технику Apple искали 17,8 млн раз.

Популярные поисковые запросы пользователей Android совпадают с общим рейтингом — квартира, велосипед, кроссовки, так как большинство запросов поступали с гаджетов на этой операционной системе. Однако на 6-м месте в поиске Androidцев была работа — более 2,5 млн запросов, а вот в топ-50 запросов системы iOS работа не вошла.

Показательно, что 4 из 5 самых популярных запросов пользователей iOS — это техника Apple. В Топ-50 запросов вошли преимущественно бренды одежды и аксессуаров: Nike, Zara, Crocs, Stone Island, Michael Kors, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, New Balance, Gucci.

Если говорить о конкретной категории, из топ-30 запросов в разделе «Электроника» среди пользователей iOS, 24 — это гаджеты Apple. Другими популярными позициями были холодильники, ноутбуки, IQOS, телевизоры и приставки. Кстати, IQOS на системе iOS искали 145 900 раз, а на системе Android — 195 300 раз.

В список брендов электроники, которые ищут с Android, вошли Xiaomi — 550 700 запросов, Samsung — 305 000, Sony — 220 700 запросов. Устройствами Apple интересовались также часто, в частности iPhone 7 искали более 440 200 раз. Что касается бытовой техники и электроники, на Android чаще всего искали стиральную машину, планшет, компьютер, колонки, кондиционер, наушники и монитор.

Рейтинг Топ-30 в категории «Мода и стиль» продолжает тенденции общего рейтинга. Через iOS поиск осуществлялся преимущественно по брендам, среди которых Nike занимает первое место — 630 600 запросов, а в Android — именно по вариантам одежды. Согласно данным аналитиков OLX, греться зимой пользователи iOS планировали в пуховиках, а владельцы Android еще в шубах и дубленках — 450 700 и 351 900 запросов соответственно. В перечень брендов, которые не попали в топ-30 на iOS, но имели популярность на Android, вошел Asics. Что касается обуви, самыми популярными запросами стали кроссовки, сапоги, босоножки и туфли.

В категории «Транспорт» пользователи обеих операционных систем единогласно чаще всего искали ВАЗ — более 805 000 запросов. В топ-30 запросов среди iOS вошли такие марки автомобилей, как: BMW, Honda, Smart, Lanos, Mercedes, Audi. Также более 38 600 запросов пришлись на поиск конкретно Volkswagen Golf 4. В топ популярных запросов среди других транспортных средств попали: мотоцикл — 117 000, квадроцикл — 102 400 и скутер — 85 700. Более 36 000 запросов пришлось на поиск автомобилей после ДТП. В Топ-30 запросов по Android вошли также автомобили технического назначения и их составляющие, а именно: прицеп — 166 600, трактор — 216 600 и мотоблок — 208 638 запросов.

По данным аналитики OLX, в категории «Хобби, отдых и спорт» наибольшее количество запросов связано с поиском разного велотранспорта и его запчастей — только с Android было более 1 млн запросов. Кроме того, часто искали такие модели велосипедов, как BMX и Cube, а также экипировку для «двухколесного друга».

Другим популярным товаром в этой категории стала палатка — почти 200 000 запросов на Android. Пользователи данной ОС часто искали спиннинг — 66 300 запросов и лодку — 53 000. Желающими улучшить физическую форму с помощью гантелей по большей части были пользователи Android — 96 500 запросов, с iOS же их оказалось всего 25 600.

В категории «Детский мир» украинцев интересовала преимущественно одежда. В топ-5 запросов вошли куртки — более 1 млн, коляски — 980 900, платья — 950 000, кроссовки — 866 600 и комбинезоны — 835 100 запросов. Родители также искали конкретные бренды: Zara, Next, Crocs, Ecco, Lenne, Adidas, Reima, H&M и Geox. Среди «детских» брендов лидировал Chicco — 371 100 запросов. В 2019 году пользователи активно интересовались автокреслом для детей — 770 300 запросов среди всех в категории детских товаров.

Источник: OLX