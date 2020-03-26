OLX: Украинцы на карантине стали чаще покупать ноутбуки, инструменты и игровые приставки [инфографика]





Карантин по поводу коронавируса заметно сказался на предпочтениях украинских онлайн-покупателей, отметили представители сервиса OLX. Только за март количество доставок в пределах 5 крупных городов страны увеличилось на 30%, а в целом украинцы стали чаще покупать ноутбуки, инструменты и игровые приставки.

С середины марта в топ-10 появились товары для красоты и здоровья. Кроме этого украинцы стали активнее покупать ноутбуки. На досуге дома люди, видимо, поделились на две категории: кто-то решил совершить давно обещанный ремонт, а кто-то — поднять рейтинг в игре, так как в списке самых популярных товаров теперь инструменты и игры с приставками. При этом, детские одежду и обувь стали заказывать реже. Более того, во второй половине марта в топ-3 самых популярных категорий по доставке вошли товары для хобби, отдыха и спорта, которые до этого уступали “Детскому миру”.

За март количество товаров, доставленных в пределах 5 крупных городов Украины увеличилось на 30%. Так, между районами Киева товары по почте стали отправлять на 27% активнее, Харькова — на 32%, а Одессы — на 38%. В 1,5 раза выросло количество доставок внутри Днепра, а во Львове оно и вовсе удвоилось.Если говорить о товарах, которые стали чаще “путешествовать” в пределах этих городов во второй половине марта, то картина следующая: в Киеве и Днепре в Топ-3 попали товары для красоты и здоровья (до этого жители чаще отправляли телефоны). Во Львове вместо смартфонов стали покупать товары для спорта и отдыха, а в Харькове спортивные принадлежности “вытеснили” детскую обувь.

Всего же за неполные 6 месяцев украинцы осуществили более 1,2 млн покупок с услугой OLX Доставка. При этом, очевидно, они стали заказывать товары из более дальних уголков страны, так как средний километраж посылки увеличился на 8% и составил 411 км. Чаще всего по стране по прежнему “путешествуют” электроника, одежда, обувь и средства по уходу, а также товары для детей. При этом соотношение между ними за полгода немного изменилось: доля электроники сократилась на 4% и теперь составляет 38% от всех посылок, а вот одежду и сопутствующие товары стали покупать чаще — процент доставок поднялся с 21% до 23%. “Детский мир” также вырос на 2% и составляет 16% всех отправок. Товары для хобби и спорта заказывали в 9% случаев, а для дома и сада — в 8%. Запчасти для транспорта отправляли в 5% посылок.

Больше всего готовы платить за электронику — средний чек в этой категории равен 1450 грн. На хобби и спорт тратят меньше — около 800 грн. Запчасти для транспорта и товары для дома и сада пересылали на сумму в 700 грн, а обновки в гардеробе обходились примерно в 650 грн. Товары для малышей покупали в среднем на 550 грн. Показательно, что в ПГТ полученных посылок почти в два раза, или на 83% больше, чем отправленных. В селах также схожая ситуация: на 37 450 принятых посылок 22 900 отосланных. Иначе обстоят дела в городах: здесь товары чаще начинают свое “путешествие”, чем заканчивают. При этом на города приходится 94% всех отправок и 90% доставок.

Источник: OLX