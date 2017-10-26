Olympus анонсировала объективы 17mm F1.2 и 45mm F1.2 для камер Micro Four-Thirds

Компания Olympus подготовила к выпуску два новых сменных объектива для камер формата Micro Four-Thirds. Пользователям предлагаются светосильные устройства в рамках линейки Olympus Pro: 17mm F1.2 и 45mm F1.2. Эти объективы оснащены кольцом для ручной фокусировки и защищены от негативных погодных условий.

Модель 17mm F1.2 для камер Micro Four-Thirds обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 35 мм для полнокадровых систем. Как отмечает производитель, благодаря чрезвычайно низкой дисперсии и «двойной супер асферической» линзе удалось уменьшить искажения и хроматические аберрации, а также снизить вес новинки. Устройство поступит в продажу в январе 2018 года по цене $1200.

Модель 45mm F1.2 обеспечивает эквивалентное фокусное расстояние 90 мм. Цена этой версии также составляет $1200, что на $200 меньше модели Panasonic со схожими характеристиками 42.5mm F1.2 (но без защиты от погодных условий).

Источник: thenextweb