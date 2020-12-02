One-Netbook анонсировала портативную игровую консоль OneGx1 Pro с 7-дюймовым дисплеем и процессором Intel Tiger Lake

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Китайская компания One-Netbook анонсировала выход новой игровой консоли в рамках бренда Gx1. Фактически, данное устройство можно охарактеризовать как компактный ноутбук с геймпадом.

Новая модель OneGx1 Pro основана на процессоре Intel Tiger Lake, в то время как предыдущая модель довольствовалась чипом с архитектурой Amber Lake. Сообщается об использовании 4-ядерного чипа Core i7-1160G7. Система также включает 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4X-4266 и твердотельный накопитель PCie ёмкостью 512 ГБ. В устройстве применяется 7-дюймовый дисплей с разрешением 1920×1200 точек. Дисплей – сенсорный, он поддерживает распознавание 10 прикосновений одновременно.

Игровая консоль OneGx1 Pro несёт на борту модули беспроводной связи WiFi 6 и Bluetooth 5.1, модуль для установки SIM-карты, выход Thunderbolt 4 (USB 4.0) с поддержкой передачи данных на скорости 40 Гбит/с, клавиатуру с подсветкой. Кроме того, устройство содержит слот для карты памяти MicroSD, порт USB 3.0, видеовыход micro HDMI и 3,5-миллиметровый звуковой разъём. При этом консоль получилась достаточно компактной. Она имеет размеры 17,3х13,6х2,1 см и массу всего 623 г.

Точные сроки начала продаж и цена новой портативной игровой консоли One-Netbook OneGx1 Pro пока не сообщаются. Предыдущая версия с процессором Intel Core i5-10210Y оценивалась в $840.

Источник: videocardz