OnlyFans для работы — полиция требует полный бесплатный доступ для раскрытия преступлений

Следователи считают, что платформа OnlyFans, которая в основном используется работниками секс-бизнеса, может занижать количество материалов с сексуальным насилием над детьми (CSAM) на сайте. По сути, правоохранители говорят, что индивидуальные системы оплаты, которые создатели используют для получения денег, мешают им получить более точную картину ситуации и раскрывать преступления.

«Это не просто платный доступ, — сказал директор судебно-медицинских консультантов Magnet Forensics Трей Амик. «Это платный доступ для каждого участника. Кроме того, чрезвычайно трудно получить контент, который размещен за платным доступом OnlyFans».

Такого же мнения придерживается и следователь по вопросам эксплуатации детей Мэтт Ричардсон:

«Действительно трудно знать конкретно или точно, сколько там есть».

По информации Reuters, из 30 рассмотренных дел, связанных с CSAM на OnlyFans, более половины закончились арестами, а три закончились уголовными приговорами.

В то же время в OnlyFans говорят, что помогают бороться с сексуальной эксплуатацией детей на платформе. По словам представителя OnlyFans, Национальный центр для пропавших и эксплуатируемых детей (NCMEC), некоммерческая организация, основанная Конгрессом в 1984 году, имеет «полный доступ». Компания также намеренно предоставляет полиции большинство данных, включая контент и прямые сообщения.

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Однако это касается только учетных записей, в отношении которых продолжается активное расследование. Оказалось, что любые другие учетные записи, которые не получили обвинений, будут оставаться за платным доступом. В отчете BBC за 2021 год было обнаружено, что подростки использовали поддельные документы для создания учетных записей на OnlyFans.

Это довольно трудная дилемма. С одной стороны, крайне важно защитить детей от сексуальной эксплуатации. С другой стороны, предоставление правоохранительным органам свободного доступа к сайту, где пользователи платят за похотливый контент, создает явные проблемы для конфиденциальности — и остается только догадываться, будут ли полицейские действительно использовать доступ в сугубо профессиональных целях.

Источник: futurism