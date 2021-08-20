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OnlyFans запретит контент откровенно сексуального характера

OnlyFans запретит контент откровенно сексуального характера

OnlyFans запретит контент откровенно сексуального характера


Сервис для обмена видео OnlyFans, наиболее известный материалами для взрослых, запретит контент сексуального характера с 1 октября этого года. Компания заявляет, что вносит изменения в свои правила из-за давления со стороны партнёров, предоставляющих банковские услуги обеспечивающих платежи.

«Чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость нашей платформы и продолжать размещать у себя всеохватывающее сообщество создателей и поклонников, мы должны развивать наши правила в отношении контента», — говорится в заявлении OnlyFans.

Отмечается, что создатели контента по-прежнему смогут публиковать изображения обнажённой натуры на платформе, если они соответствуют политике допустимого использования сайта. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшие дни. Администрация OnlyFans заявляет, что сервис привержен «высочайшим уровням безопасности и модерации контента».

Однако расследование BBC показало, что компания проявляла снисходительность к создателям, размещавшим незаконный контент, и модерация на сайте не соответствовала высоким стандартам. В публикации BBC сообщается, что «руководство по соблюдению требований» предписывало сотрудникам выносить пользователям 3 предупреждения, даже если удаляемый контент был незаконным. Более того, крупные и успешные аккаунты с большой базой подписчиков обрабатывались отдельной командой, они получали дополнительные предупреждения в случае нарушений правил платформы.

OnlyFans утверждает, что её сервисом пользуются более 2 млн авторов контента, которые заработали на платформе более $5 млрд. Платформа также насчитывает около 130 млн пользователей. В прошлом году сервис сгенерировал доход в сумме $2 млрд, из которых OnlyFans получает комиссию в размере 20%.

Компания ищет инвесторов и намерена привлечь финансирование на сумму более $1 млрд. Однако OnlyFans испытывает трудности с привлечением инвесторов, в основном из-за распространения порно на сайте.

Источник: The Verge

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