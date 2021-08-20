OnlyFans запретит контент откровенно сексуального характера

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Сервис для обмена видео OnlyFans, наиболее известный материалами для взрослых, запретит контент сексуального характера с 1 октября этого года. Компания заявляет, что вносит изменения в свои правила из-за давления со стороны партнёров, предоставляющих банковские услуги обеспечивающих платежи.

«Чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость нашей платформы и продолжать размещать у себя всеохватывающее сообщество создателей и поклонников, мы должны развивать наши правила в отношении контента», — говорится в заявлении OnlyFans.

Отмечается, что создатели контента по-прежнему смогут публиковать изображения обнажённой натуры на платформе, если они соответствуют политике допустимого использования сайта. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшие дни. Администрация OnlyFans заявляет, что сервис привержен «высочайшим уровням безопасности и модерации контента».

Однако расследование BBC показало, что компания проявляла снисходительность к создателям, размещавшим незаконный контент, и модерация на сайте не соответствовала высоким стандартам. В публикации BBC сообщается, что «руководство по соблюдению требований» предписывало сотрудникам выносить пользователям 3 предупреждения, даже если удаляемый контент был незаконным. Более того, крупные и успешные аккаунты с большой базой подписчиков обрабатывались отдельной командой, они получали дополнительные предупреждения в случае нарушений правил платформы.

OnlyFans утверждает, что её сервисом пользуются более 2 млн авторов контента, которые заработали на платформе более $5 млрд. Платформа также насчитывает около 130 млн пользователей. В прошлом году сервис сгенерировал доход в сумме $2 млрд, из которых OnlyFans получает комиссию в размере 20%.

Компания ищет инвесторов и намерена привлечь финансирование на сумму более $1 млрд. Однако OnlyFans испытывает трудности с привлечением инвесторов, в основном из-за распространения порно на сайте.

Источник: The Verge