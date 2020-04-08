OnMail – новый сервис электронной почты, ориентированный на приватность и борьбу с нежелательными письмами





Компания Edison, предлагающая приложение для работы с электронной почтой под названием Edison Mail, запустила новый сервис электронной почты OnMail. Разработчик описывает новинку как «первая сервис электронной почты на основе разрешений», предназначенный для решения современных проблем электронной корреспонденции, таких как бесконечный спам и раздражающие электронные письма от брендов.

Компания Edison работает над решением указанных проблем с помощью своих приложений в течение многих лет. Однако существует предел, что разработчик действительно может сделать, когда он служит лишь посредником для других почтовых сервисов. Потому и было принято решение запустить отдельный почтовый сервис OnMail, который должен конкурировать с такими гигантами, как Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook и др.

Одной из наиболее существенных отличительных функций OnMail является система Permission Control. Её идея заключается в следующем – если у кого-то есть ваш адрес электронной почты, это вовсе не значит, что ему позволено отправлять вам электронные сообщения. Когда пользователь впервые получает письмо от нового контакта, OnMail отфильтрует его в отдельном поле и даст возможность принять или заблокировать его. Идея состоит в том, чтобы использовать существующие функции отмены подписки и блокировки, устраняя спам еще до того, как он попадет в почтовый ящик.

Новый сервис также обещает улучшенный поиск на естественном языке, поэтому поиск «вложений от Джулии с прошлой недели» покажет электронные письма, которые соответствуют этому запросу, без необходимости использовать более сложные поисковые строки. Кроме того, сервис предложит поддержку больших вложений и другие улучшения.

При этом пользоваться сервисом электронной почты OnMail можно будет как на условиях платной подписки, так и бесплатно. Однако на текущий момент компания не уточняет, какие отличия будут доступны между этими двумя вариантами. Логично предположить, что в бесплатной версии будут доступны лишь ограниченные возможности. И, как и в приложении Edison Mail, пользователи сервиса OnMail будут иметь возможность делиться анонимными данными с компанией. Edison использует эти сведения для исследовательских продуктов, что позволяет ей предлагать бесплатные услуги. Но этот уровень обмена данными, по-видимому, не является обязательным. Дополнительно компания обещает, что сервис не будет демонстрировать рекламу.

Запуск сервиса должен состояться летом этого года. Все заинтересованные пользователи могут зарегистрироваться на сайте компании для получения раннего доступа.

Источник: The Verge