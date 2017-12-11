ONYX представил 13,3-дюймовый E Ink ридер BOOX MAX2 Professional с HDMI-разъемом, который можно использовать как второй монитор для ПК

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Компания ONYX представила 13,3-дюймовый ридер BOOX MAX2 Professional на основе гибкой электронной бумаги E Ink Carta Mobius. Помимо солидных размеров ридер отличается наличием HDMI-разъема, который позволяет использовать его в качестве второго дисплея для ПК.

Разрешение экрана составляет 2200×1650 точек, он отображает 16 градаций серого. Использование пластиковой подложки позволило сделать экран более устойчивым к повреждениям, а также снизить вес самого дисплея со 144 грамм до 63 грамм. Ридер, сравнимый по размерам с листом бумаги формата А4, выполнен в корпусе толщиной 7,5 мм и весом 550 грамм.

Ридер оснащен емкостным сенсорным слоем, который позволяет управлять ридером с помощью пальцев, а также дополнительным электромагнитым сенсорным слоем с поддержкой стилусов WACOM. В нижней части фронтальной части размещены четыре аппаратные клавиши Меню, Назад, Следующая и Предыдущая страницы.

Ридер работает под управлением Android OS 6.0, в качестве аппаратной платформы используется четырехъяедрный процессор с рабочей частотой 1,6 ГГц, 2 ГБ ОЗУ и встроенное хранилище данных на 32 ГБ. Передача данных возможна как с помощью проводного соединения, так и путем подключения по Wi-Fi и Bluetooth. По заверениям производителя батарея на 4100 мАч обеспечивает до четырех недель работы в режиме ожидания.

Как мы уже говорили, HDMI-разъем позволяет использовать ридер в качестве второго монитора для ПК или ноутбука с соответствующим разъемом. Вдобавок, устройство располагает 3,5 мм аудиоразъмом, а также встроенным динамиком и микрофоном. Ридер поддерживает все распространенные медиформаты, включая FB2, EPUB, PDF, DJVU, MOBI, TXT, CHM, HTML, RTF, DOC, PDB, а также JPG, PNG, BMP и MP3, WAV.

Ридер ONYX BOOX MAX2 Professional поступит в продажу 27 декабря текущего года по цене порядка $788 (€671) в комплекте со стилусом Wacom, кабелями USB и micro-HDMI/HDMI, а также защитным чехлом.

Источник: ONYX