Opendatabot запустил онлайн-сервис проверки информации о недвижимости

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Украинская платформа для работы с открытыми государственными данными Opendatabot сообщила, что теперь каждый украинец может легко и быстро уточнить информацию о недвижимости, благодаря подключению к системе официального реестра имущественных прав.

Таким образом, пользователь сможет проверить имущество и получить уведомления об изменениях, которые с ним происходят. Таким образом, если с недвижимостью произойдут изменения, о которых он не знает (например, попытка незаконно переоформить право собственности), он сможет оперативно об этом узнать и отреагировать на ситуацию.

По мнению экспертов, любая сделка с недвижимостью — это повод проверить информацию о владельце и интересующем объекте. К таким ситуациям относятся: договор купли-продажи, дарение, наследство, приватизация жилья государственной или коммунальной собственности и т.д. Пренебрегая возможностью такой проверки, потребитель рискует снять в аренду жилье у лица, которое не является его владельцем, или может оказаться, что на данную квартиру имеются права у третьих лиц.

Чтобы проверить информацию о недвижимости и подписаться на нее, достаточно добавить Opendatabot в любом доступном мессенджере (Skype, Telegram, Viber, Facebook) и ввести налоговый номер (ИНН) владельца или код компании (ЕГРПОУ).

Если полученных данных недостаточно, то за 23 грн можно заказать выписку из реестра, в которой будут следующие данные: полная информация об объекте; информация о владельце; доли собственности; основание возникновения права собственности; информация об обременении (например, находится ли имущество под залогом).

Источник: Opendatabot