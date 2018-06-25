Операторы этих роботов-саперов практикуют свои навыки в сценариях, основанных на фильмах

На прошлой неделе в пустыне штата Нью-Мексико состоялся 12-й ежегодный турнир среди роботов Sandia Robot Rodeo, организованный Сандийскими национальными лабораториями. В нём приняли участие команды из военных и гражданских лиц, демонстрирующие навыки по обезвреживанию бомб, а также отработке умений роботов в различных чрезвычайных ситуациях.

«Пока остальные убегают подальше от бомб, за дело берутся эти парни. Цель этих сборов – помочь отрядам сапёров справиться с подобными ситуациями в реальности и узнать, на что способны их роботы», – сказал Джейк Диуэль (Jake Deuel), координатор мероприятия.

В Sandia Robot Rodeo отрабатываются заранее прописанные сценарии. Некоторые из них просто безумные, другие фантастические. Например, в этот раз одно задание было основано на фильме 1984 года «Красный рассвет» про Третью мировую войну, начавшуюся с вторжения в США советских войск и их союзников – Кубы и Никарагуа. Роботы должны были пробраться в сбитый истребитель F-4 Phantom, чтобы достать чёрный ящик и какое-то вражеское оборудование. Другое задание предусматривало поиск утечки подземной радиации.

«Это не так просто, как дистанционно управляемый автомобиль. Всё гораздо сложнее. Вокруг сломанные крылья, острые предметы, есть труднодоступные участки, зоны, куда нужно проникнуть роботу. Такой способ отработки навыков является ключевым. А сценарии просто основаны на забавных историях», – говорит Джейк Диуэль.

В мероприятии обычно участвует 10-12 команд со своими роботами. Для каждой из них готовят отдельный сценарий, на выполнение задания отводится 90 минут. Места также тщательно подбираются, как и соответствующий антураж. К примеру, это может быть сгоревшее здание, сбитый самолёт и так далее. Так, в прошлом году один из сценариев предусматривал забор крови в самолёте. Для этого использовался старый фюзеляж самолета C-130 Hercules. Джейк Диуэль признался, что ему нравится создавать сценарии вокруг кинофраншизы «Люди в чёрном».

Организаторы отмечают, что управление роботами – навык, который быстро забывается, поэтому он требует постоянной практики.

Источник: The Verge