Новости Наука и космос 25.07.2024 в 14:20 comment views icon

Опередил время на 180 лет: в старинной лаборатории алхимика обнаружили металл из будущего

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Игорь Панченко

Автор новостей

Археологические раскопки обнаружили следы вольфрама в лаборатории датского астронома Тихо Браге, хотя этот элемент официально открыли только в 18 веке.

Тихо Браге, известный прежде всего как выдающийся астроном 16 века, внес значительный вклад в развитие науки. Он существенно повысил точность наблюдений за звездами и планетами, составил таблицы видимых искажений небесных тел из-за атмосферной рефракции, описал взрыв сверхновой в созвездии Кассиопеи и доказал внеземное происхождение комет.

Випередив час на 180 років: у старовинній лабораторії алхіміка виявили метал із майбутнього
Тихо Браге, выдающийся астроном 16 века

Однако Браге также занимался астрологией и алхимией. В 1576 году датский король Фредерик II предоставил ему остров Вен в проливе Эресунн, где построили резиденцию Ураниборг. Это сооружение сочетало в себе обсерваторию, алхимическую лабораторию и жилье для семьи ученого.

Випередив час на 180 років: у старовинній лабораторії алхіміка виявили метал із майбутнього
Резиденция Тихо Браге на гравюре из «Большого атласа» голландского картографа и гравера Яна Блау. На верхнем этаже здания была обсерватория, а в подвале разместили алхимическую лабораторию

Во время раскопок в 1988-1990 годах в саду Ураниборга археологи нашли несколько керамических и стеклянных обломков. Химик Кааре Лунд Расмуссен из Университета Южной Дании и историк Поул Гриндер-Хансен из Национального музея Дании исследовали пять из этих фрагментов. Результаты работы опубликованные в журнале Heritage Science.

Випередив час на 180 років: у старовинній лабораторії алхіміка виявили метал із майбутнього
Фрагменты стеклянной и керамической посуды из алхимической лаборатории Браге

Ученые обнаружили на обломках следы никеля, меди, цинка, олова, сурьмы, вольфрама, золота, ртути и свинца. Присутствие большинства этих элементов не вызывает удивления, ведь алхимики часто использовали золото и ртуть в своих экспериментах. Однако наличие вольфрама стало неожиданностью.

«Обнаружение вольфрама в лаборатории Тихо Браге — это действительно удивительное открытие. Этот элемент официально открыли только в 1781 году, когда шведский химик Карл Шееле получил его в чистом виде», — отметил Кааре Лунд Расмуссен.

Есть несколько гипотез относительно происхождения вольфрама в лаборатории Браге. Возможно, элемент попал туда через определенные минералы, которые использовал алхимик. Другая версия связана с описанием немецкого минералога Георга Агриколы (Georgius Agricola) странного вещества в оловянной руде из Саксонии, которое он назвал «вольфрамом» (от немецкого «Wolf Rahm» — «волчья пена»).

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Источник: Miragenews

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