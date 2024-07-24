Ралли на колесницах: археологи обнаружили арену для гонок со времен древней Испании

Археологи обнаружили остатки арены для гонок на колесницах и другие неизвестные ранее структуры в римском городе Ирунья-Велея на севере Испании с помощью технологии лидар.

Исследователи из ARKIKUS ARKIKUS — это технологическая стартап-компания, базирующаяся в Стране Басков, Испания, и специализирующаяся на создании виртуальных реконструкций исторических объектов. при поддержке Провинциального совета Алавы и правительства Страны Басков обнаружили римский цирк, используя комбинацию аэрофотосъемки, лазерного сканирования и зондирования (LiDAR) и снимков с дронов. Этот комплексный подход позволил археологам составить карту топографии и выявить скрытые рукотворные особенности ландшафта. Лидар работает путем излучения лазерных импульсов с воздуха и измерения их отражения, что позволяет создать детальное изображение поверхности местности.

Новая аэрокарта раскрыла несколько структур на территории площадью 251 гектар. Самой впечатляющей находкой стал римский цирк — арена длиной 280 метров и шириной 72 метра, которая вмещала 5000 зрителей. Другие известные цирки в этом регионе расположены в Тарраконе (современная Таррагона) и Калагуррисе (современная Калаорра). В отличие от этих мест, цирк в Ирунья-Велея остался относительно нетронутым современным строительством, сохранив свою первоначальную планировку.

Гонки на колесницах были популярным развлечением в Древнем Риме. Вокруг этого вида спорта сформировалась целая индустрия. Энтузиасты, как и современные спортивные фанаты, поддерживали любимые конюшни и извозчиков, путешествуя издалека, чтобы болеть за них.

Кроме арены, лидар обнаружил улицы с аркадами, жилые кварталы, места для богослужений и сооружения для городской санитарии и водоснабжения. Заместитель Департамента культуры и спорта Испании Ана дель Валь (Ana del Val) прокомментировала:

«Это открытие чрезвычайно важно и еще раз подтверждает, что Ирунья-Велея — большой древний город с огромным потенциалом для археологических и исторических исследований».

Исследователи надеются, что эта находка привлечет должное внимание к Ирунья-Велея. Они подчеркивают необходимость защитить, изучить и оценить это место, которое может создать богатство для всего региона.

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Источник: Livescience.com, Archaeologymag