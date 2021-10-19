Сайт із пошуку роботи Jooble провів опитування, яке показало, що 85.6% українців планують змінити роботу у найближчий рік, якщо буде гарна можливість. 9% ще не думали про зміну роботи найближчого року, а 5.4% опитаних все влаштовує.

53.3% опитаних спеціалістів зазначили, що для своєї кар’єри обрали б працювати на одному місці якомога довше та змінювати роботу тільки через певні обставини. Водночас 27.8% обрали б поступово зростати в межах однієї компанії. 16.5% вважають, що краще змінювати роботу раз у 2-5 років із перспективою зростання доходів та підвищення посади. 2.4% спеціалістів змінювали б роботу частіше одного разу на 2 роки за потреби.

49.7% опитаних спеціалістів розповіли, що після зміни роботи їхня заробітна плата здебільшого зростала. Винагорода залишалася без змін — у 32%. У 9.8% опитаних залишалася заробітна плата без змін, але було більше додаткових опцій (страхування, нематеріальні заохочення тощо). 8.5% спеціалістів вказали, що під час зміни роботи їхня зарплата зменшувалася.

Також в рамках цього опитування Jooble українці назвали Топ-3 причин, що мотивують їх змінювати роботу. Цими причинами є: відсутність можливостей для зростання зарплати, відсутність можливостей для кар’єрного розвитку та ненадійність роботодавця. Також поширеними причинами, які обрали опитані спеціалісти, були токсичність на робочому місці, бажання змін, конфлікт на робочому місці, зміна спеціалізації/професії.

Опитування провели аналітики Jooble на основі анкетування 1530 українських пошукачів у період з 6 вересня по 6 жовтня 2021 року. 56.2% опитаних спеціалістів мають 7+ років професійного досвіду, 22.9% — 3+ років досвіду та 16.9% — до 3 років. Більшість респондентів, а саме 56.8% працюють на поточному місці 3 роки й більше, водночас 21.7% працюють на поточному місці менше року. 10.8% працюють на поточному місці 2 роки й більше, а 10.7% працюють менше року.

Джерело: Jooble